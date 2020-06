Scherben, Schäden, Schmierereien

„Was ist denn momentan los in unserer Gemeinde?“, fragt sich Bürgermeister Harald Mundl. Er erfuhr von weiteren unschönen Vorgängen in Weichs.

Weichs – Einige Lehrer hatten Hausmeister Stephan Oswald informiert, dass im Hofbereich der Grundschule abends immer wieder Treffen stattfänden, bei denen Bier und Schnaps getrunken sowie Zigaretten geraucht werden. Oswald: „Das besonders Schlimme daran ist, dass der Unrat liegen bleibt und die Flaschen oftmals zerschlagen werden.“ Dadurch komme es durch herumliegende Glasscherben im Schulhofbereich zu Verletzungsgefahr für die Schüler.

Kleinere Sachbeschädigungen sind ebenfalls am an der Schule angrenzenden Abenteuerspielplatz vorzufinden, wo etwa Bänke und Seile mit Farbe verunstaltet wurden. Zudem wurde eine Glasscheibe an der Spielzeughütte neben der Tartanbahn eingeschlagen.

Mit Graffiti besprüht wurde außerdem eines der Bushalteschilder an der Abzweigung Fränking-Eglersried-Aufhausen. Mundl zu den Vorfällen: „Was denken sich eigentlich die Verursacher dabei, wenn sie fremdes Eigentum beschädigen? Hier fehlt es einfach am nötigen Anstand. Genauso auch denen, die abends am Abenteuerspielplatz und im Außenbereich der Grundschule feiern und ihren Müll und zerschlagene Flaschen dort hinterlassen“.

nef