Gemeinderatssitzung von zu Hause aus: Sonderregelung für Petra Hesse

Gemeinderätin Petra Hesse nimmt künftig von zuhause aus an Sitzungen teil. © nef

Aus gesundheitlichen Gründen darf SPD-Kommunalpolitikerin Petra Hesse künftig von zuhause aus an den Gemeinderatssitzungen teilnehmen. Der Gemeinderat änderte dafür extra seine Geschäftsordnung.

Weichs – In der langen Geschichte der Weichser Kommunalpolitik kann künftig eine Gemeinderätin hybrid, also von zu Hause aus, an den Sitzungen teilnehmen und auch abstimmen. Die SPD-Gemeinderätin Petra Hesse hatte dazu einen Antrag auf Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung gestellt.

Sie führte darin an, dass es ihr schwer falle, aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen den Sitzungssaal im ersten Stock des Rathauses über die Treppe zu erreichen. „Der Sitzungssaal ist leider nicht barrierefrei zugänglich, sodass es für mich mit meiner stark eingeschränkten Mobilität nur unter erheblichen Anstrengungen und Hinzuziehen einer Hilfsperson möglich ist, den Sitzungssaal zu erreichen.“ Sie verbürge sich aber dafür, dass niemand die Themen des nichtöffentlichen Teils mithören könne. Falls gewünscht, könne sie auch ein ärztliches Attest vorlegen, so Hesse.

Bürgermeister Harald Mundl: „Zum Ehrenamt gehören Präsenzveranstaltungen“

Bürgermeister Harald Mundl (WBV) erklärte eingangs, dass die Bayerische Gemeindeordnung seit 1. Januar dieses Jahres vorsieht, dass Gemeinderatsmitglieder auch mittels Ton-Bild-Übertragung an Sitzungen teilnehmen können – soweit der Gemeinderat dies in der Geschäftsordnung zugesagt hat. „Wir sollten Petra Hesse die Möglichkeit dazu geben“, so Mundl. Er wollte sich aber nicht generell für Hybridsitzungen aussprechen: „Wir haben uns alle für das Ehrenamt entschieden und dazu gehören in der Regel Präsenzveranstaltungen!“

Martin Hofmann (CSU) sah es ähnlich und sprach sich für eine Beschränkung von Hybridteilnehmern aus: „zwei im Plenum und je einer in den Ausschüssen“. Gegen eine Obergrenze aber war Simon Kammermeier (SPD). Er wollte dies vom Einzelfall abhängig machen. Dieser Meinung war auch Heinz Nefzger junior (CSU). Er wünschte sich nur „eine Lex Hesse momentan“. Man solle erst neu diskutieren, trete ein weiterer derartiger Fall ein. Sein Fraktionskollege Robert Neisser (CSU) erinnerte daran, dass es ja immer schon normal war, dass wegen Krankheit oder Urlaub jemand nicht da war, „ der soll auch künftig nicht hybrid zugeschaltet werden“.

Das Ratsgremium sprach sich schließlich einstimmig dafür aus, die Geschäftsordnung anzupassen, damit Petra Hesse künftig von zu Hause – nicht aber von anderen Örtlichkeiten wie zum Beispiel einer Reha – aus via Ton-Bild-Übertragung an den Sitzungen teilnehmen kann. Bei Wahlen etwa von weiteren Bürgermeistern kann sie aber nicht teilnehmen.

Trotz dieses Beschlusses regte Jörg Achter (Grüne) am Ende der Sitzung aber doch noch an, dass man eine „Barrierefreiheit im Rathaus anstreben“ solle. Heinz Nefzger