Ein Radweg von Fränking nach Weichs ist derzeit unrealistisch

Über zwei Drittel der 90 Fränkinger haben sich Anfang des Jahres an einer Unterschriftenaktion beteiligt. Anstoß dazu war ein vom Landkreis zusammen mit den Gemeinden geplantes Radwegeverkehrskonzept.

Weichs/Fränking – Jeder Ortsteil der Gemeinde Weichs sollte eine möglichst sichere und direkte Radverbindung zum Hauptort haben – so die Fränkinger. Insbesondere ging es ihnen darum, dass ein Radweg parallel zur Straße durch den Wald von Weichs nach Fränking langfristig als nötig und wünschenswert beurteilt werden soll.

Die Beurteilung ist mittlerweile geschehen. Doch fällt diese, wie Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU) in der Bauausschusssitzung sagte, „ernüchternd aus“. Die Strecke wurde im Auftrag des Landkreises von der Firma Top Plan befahren und bewertet. Von dieser wurde die Ausbaupriorität dieser Verbindung aber nur mit „gering“ klassifiziert, da die Einwohnerzahl von Fränking im Vergleich zum Rest des Landkreises sehr niedrig ist.

Dies bedeutet aber nicht, dass der Ausbau nicht sinnvoll wäre, so das Gutachten. Es ist allerdings so, dass der Radwegbau zwischen Fränking und Weichs im regionalen Kontext keine Priorität hat. Das schließt aber nicht aus, dass die Gemeinde die Situation aus lokaler Perspektive betrachtet und in diesem Zuge aktiv wird.

Robert Neisser (CSU) kennt zwar die gefährliche Situation durch den Wald, verkennt aber auch nicht, wie schwierig es ist, einen Grund für den Ausbau zu bekommen. Er appellierte daran, wenigstens die Strecke auf Tempo 60 zu begrenzen oder Schilder, die auf Radfahrer hinweisen, aufzustellen. Thomas Sänger (WBV) regte an, trotzdem mit den Grundstücksbesitzern wegen Abtretungen zu reden – nun wird geprüft, ob eine Begrenzung und welche Beschilderung möglich wären, und danach gehandelt.

Günter Schilcher (WBV) sagte abschließend: „Langfristig wird dies immer eine Gemeindeangelegenheit bleiben“.

nef