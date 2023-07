Mark Forster spielt vor 650 Weichser Schülern: Wenn der Pausenhof zur Konzertarena wird

Grenzenloser Jubel auf dem Pausenhof: Die Weichser Realschüler erlebten gestern ein denkwürdiges Konzert – dank Antenne Bayern, aber auch dank vieler fleißiger Voter. © nef

Beim Pausenhofkonzert des Radiosenders Antenne Bayern in Weichs stand am Mittwoch Superstar Mark Forster auf der Bühne. Die 650 Schüler der Theresia-Gerhardinger Realschule waren begeistert!

Weichs – Eine Woche lang waren die rund 650 Schüler der Erzbischöflichen Theresia- Gerhardinger-Realschule (TGRS) in Weichs und alle aus dem Umfeld im Online-Votingfieber. Am Montag dann erfuhren die Kinder, dass sie das erste Antenne-Bayern-Pausenhofkonzert im Jahr 2023 gewonnen haben (wir berichteten). In einem absolut knappen Finish hatte sich die TGRS vor dem Frankenwald-Gymnasium in Kronach durchgesetzt.

Mit Spannung wurde dann Mittwoch Früh darauf gewartet, dass Antenne Bayern das Geheimnis lüftet, welcher Star denn nun auf den Weichser Pausenhof kommen wird. Und die Nachricht war fantastisch: Mark Forster!

Die Freude aller Beteiligten war riesig. Rechtzeitig zu seinem Auftritt auf der extra aufgebauten großen Eventbühne verzogen sich schnell auch noch die letzten Regenwolken am Himmel, als Moderatorin Lisa Augenthaler von Antenne Bayern Forster unter dem Jubel seiner jungen Fans auf die Bühne bat.

Fast eine Dreiviertelstunde lang brachte er nicht nur die Herzen der Jugendlichen, sondern auch der Lehrer und Mitarbeiter der Schule zum Schmelzen. Natürlich hatte der omnipräsente Megastar auch seine so bekannten Songs wie „Übermorgen“, „194 Länder“ und „Drei Uhr Nachts“ in seinem Repertoire. Als er dann als Zugabe auch noch den absoluten Hit „Chöre“ anstimmte, kannte der Jubel der Schüler schier keine Grenzen mehr.

Megastar zum Anfassen: Mark Forster am Mittwoch in Weichs. © nef

Die Weichser Realschule kann heuer auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Dank ihrer Bläserklassen ist sie auch bekannt dafür, dass Musik dort großgeschrieben wird. Die Schule hatte in verschiedenster Weise schon viel erlebt. Das Pausenhofkonzert von Mark Forster dürfte jedoch alles bisher Dagewesene – zumindest aus musikalischer Sicht – toppen.

„Einfach mega cool“, fand am Ende Schulleiterin Anita Aumüller-Menz Forsters Auftritt. „Erzi“ nannte der Künstler liebevoll seine kleine Fangemeinde, angelehnt an die Trägerschaft durch das Erzbischöfliche Ordinariat. Aus vielen kleinen Mündern war zu hören, wie fantastisch sie das Pausenhofkonzert fanden. Und wie dankbar sie Antenne Bayern sind, dass der Sender an ihrer Schule ein so tolles Event aufzog.

Unter den Zuhörern waren auch einige Zaungäste an der Schloßstraße sowie die Kinder der Weichser Grundschule. Diese durften aus den Klassenzimmern der Realschule durch die Fenster das außergewöhnliche Konzert verfolgen. Wer es bis dahin noch nicht wusste, der konnte es gestern in Weichs erleben, warum Mark Forster einer der derzeit beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Musiker und Songwriter ist. Heinz Nefzger

