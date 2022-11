Hat es die Gemeinde zu gut gemeint? Streit um Fällungsmaßnahmen bei den Regenrückhaltebecken

Josef Schaller blickt auf den seiner Meinung nach zu stark „kahlgeschorenen“ Hang an einem der Rückhaltebecken. © nef

Der Forstunternehmer Josef Schaller kritisiert eine gemeindliche Baumfällaktion. Der Weichser Bürgermeister Harald Mundl wehrt sich: Die Behörden würden schon wissen, was sie tun.

Weichs – Kürzlich haben größere Fällungsmaßnahmen bei den Regenrückhaltebecken in der Nähe der Asylbewerbercontainerunterkunft und beim Feuerwehrhaus in Weichs stattgefunden. Die Fällungen und die Ertüchtigung der Anlagen waren vom Wasserwirtschaftsamt angeordnet worden und waren mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landesbund für Vogelschutz abgestimmt. Der Grund für die gemeindliche Maßnahme war, dass die vielen Bäume und Sträucher bei Hochwasser den Wasserrückhalt und einen geordneten Wasserablauf behindern würden.

Eines der Becken befindet sich – nur durch einen Damm getrennt – beim großen Weiher an der Straße nach Aufhausen. Besitzer des Weihers ist die Familie Schaller aus Petershausen. Der Forstunternehmer Josef Schaller sieht zwar die Notwendigkeit der Ertüchtigungsmaßnahmen ein, findet es aber schade, dass er als Anlieger vor der Rodung nicht gefragt wurde. Seiner Meinung hätte nicht gleich die ganze, etwa 15 Meter lange Wildrosenhecke entfernt werden müssen. Ebenso nicht die vielen Mooskolben, die eigentlich denkmalgeschützt sind. Schaller: „Es gibt längst spezielle Maschinen, mit denen derartige Hecken auch pfleglicher gerodet werden können“, so Schaller, das Ganze sehe dann anschließend nicht so sehr nach einem Kahlschlag aus wie jetzt.

Bürgermeister Mundl: „Die Maßnahme ist richtig und wichtig.“

Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten nahm Bürgermeister Harald Mundl zu der Problematik wie folgt Stellung: „Ich hatte bereits ein Gespräch mit Herrn Schaller und sagte ihm, dass die zuständigen Behörden und Fachleute sicherlich wissen, was sie tun, auch wenn die Rodungsmaßnahme im ersten Moment ziemlich extrem aussieht. Das notwendige Volumen für den Regenrückhalt muss vorhanden sein, damit die Wassermassen bei extremen Ereignissen wie Starkregen und Hochwasser zurückgehalten werden können und anschließend geordnet Richtung Glonn abfließen können.“

Wichtig sei, so Mundl weiter, dass „die Sicherheit der Wohnbebauungen und des Gewerbes in diesem Bereich gewährleistet ist“. Deshalb sei die „Maßnahme auch richtig und wichtig“.

Um darüber hinaus noch mehr auf die Belange der Natur und des Naturschutzes einzugehen, wurde laut Mundl zudem das hiesige Landschaftsarchitekturbüro von Simon Kammermeier mit der Planung dieser Maßnahme beauftragt. Mundl: „Die Natur erholt sich sehr schnell, und das wird man auch bei den Regenrückhaltebecken in den nächsten Jahren beobachten können.“ Heinz Nefzger

