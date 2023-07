Abschlussfeier an der Theresia-Gerhardinger-Realschule: Alle 113 bestanden, trotz aller Widrigkeiten

Die Schulbesten an der Weichser Realschule: Quirin Finn Georg Hartdegen, Felicitas Michèle Sommer, Paulina Lisa Magdalena Losleben, Emil Jonathan Hartmann, Sophia Eichinger, Nina Mayer, Bianca Günther (von links) sowie Simon Hinz (ganz rechts). Mit auf dem Bild sind Schulleiterin Anita Aumüller-Menz (Zweite von rechts) und ihr Stellvertreter Alexander Märkl (links neben ihr). © nef

Alle 113 Schüler haben die Prüfungen bestanden. Bei der Abschlussfeier der Theresia-Gerhardinger-Realschule blickte Schulleiterin Anita Aumüller-Menz auf die Schulzeit zurück, in der es speziell für die Entlassschüler einige Widrigkeiten zu bestehen galt.

Weichs – „Durch Widrigkeiten hindurch seinen Weg finden und ihn auch gehen, ist wohl die größte Leistung in einem Leben.“ Dieser Spruch von Klaus Huber stand auf der Einladung zur Abschlussfeier der fünf zehnten Klassen an der Erzbischöflichen Theresia-Gerhardinger-Realschule Weichs.

Widrigkeiten, ja die gab es. Insbesondere für die jetzigen Entlassschüler. Sie waren nämlich die, die am längsten vom Corona-Lockdown betroffen waren. Umso höher ist es einzuschätzen, dass jetzt alle 113 Schüler erfolgreich den Abschluss schafften. Nach dem Pausenhofkonzert mit Mark Forster in der vergangenen Woche war die Abschlussfeier jetzt das nächste Highlight an der Schule. Diesmal aber standen die Schüler selbst im Mittelpunkt.

Festlich gekleidet genossen sie zu zusammen mit ihren Angehörigen nach einem Gottesdienst in der Kirche mit Monsignore Michael Bartmann in der Aula die Abschlussfeier. Mit „An Tagen wie diesen“, gespielt vom Schulorchester unter der Leitung von Sigrid Daumiller-Kroll, hätte die Feier nicht stimmungsvoller beginnen können. Nach der Begrüßung zahlreicher Ehrengäste ließ Schulleiterin Anita Aumüller-Menz in ihrer Ansprache die sechs Jahre der Absolventen an der „bayerischen Realschule“ noch einmal kurz Revue passieren. Sie erinnerte an die schwierige Coronazeit, als die Schüler an den Herausforderungen gewachsen und auch die Eltern besonders gefordert gewesen seien. „Ihr seid als Kinder gekommen und geht jetzt als junge Erwachsene.“ Sie stellte fest, dass es nicht nur galt, Wissen zu erwerben, sondern dass auch die sozialen Komponenten wichtig seien – so wie das Leben immer wieder voller Herausforderungen sei, wo man sich aber auch durch Rückschläge nicht entmutigen lassen solle. Aumüller-Menz erinnerte an das Zitat von Albert Einstein: „Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.“ Neugier und Leidenschaft wünschte sie den Abschlussschülern für die Zukunft: „Achtet auch auf die Mitmenschen, entfaltet euer Potenzial, die Welt wartet auf euch!“

„Schaut nicht nur schnurgerade, sondern auch rechts und links gibt es neue Perspektiven“

Im Namen des Landkreises gratulierte die stellvertretende Landrätin Marese Hoffmann, die für die besten Schüler auch ein kleines Geschenk dabei hatte. Hoffmann mahnte: „Vertrauen Sie unserem Staat, lassen Sie sich von niemanden einreden, man soll die Demokratie, unser Land, unsere Zukunft zurückholen. Sie sind unsere Demokratie, unser Staat, unsere Zukunft!“

Den besten Wünschen für die Zukunft schloss sich auch die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Tanja Wildgruber an: „Schaut nicht nur schnurgerade, auch links und rechts gibt es neue Perspektiven.“ An die ehrenamtlich Tätigen, die jetzt die Schule verlassen, verteilte Wildgruber kleine, vom Förderverein gestiftete Geschenkgutscheine. Mit 19 Ehrenamtlichen, die sich beispielsweise im Sanitätsdienst eingebracht hatten, war es diesmal ein besonders engagierter Jahrgang.

Nur strahlende Gesichter gab es, als die Schüler zur Zeugnisübergabe auf die Bühne kamen. Darunter waren acht Schüler, die den hervorragenden Notendurchschnitt von 1,5 und darunter erreichten. Schulbeste mit 1,08 wurde Nina Mayer. Auf den Plätzen folgten: Bianca Günther und Simon Hinz (je 1,18), Sophia Eichinger (1,25). Emil Jonathan Hartmann (1,27), Felicitas Michèle Sommer (1,33), Quirin Finn Georg Hartdegen (1,50) und Paulina Lisa Magdalena Losleben (1,50). Auch die scheidenden Schulsprecher Elena Lassnig und Louis Schmah nutzten die Gelegenheit, um sich noch mal von der ganzen Schulfamilie zu verabschieden. Auch wenn bei ihnen die Freude und der Stolz über den erfolgreichen Schulabschluss aller überwog, waren durchaus auch kritische Töne und politische Statements zu hören. Ihre Nachfolger sind Leonie Schumacher, Magdalena Lauer und Laura Michl, die den Entlassschülern ebenfalls alles Gute für die Zukunft wünschten. Nach dem gelungenen Festakt ging es zum Abschlussball in die Turnhalle nach Vierkirchen, wo die Schulzeit kräftig „abgefeiert“ wurde. Heinz Nefzger

