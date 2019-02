„Du warst einfach ein Segen für uns“

Zeitzeuge Natan Grossmann fesselt mit seiner Geschichte und singt mit seinen Zuhörern ein Lied für den Frieden

„Ich wurde am 2. Mai 1945 neu geboren“: Der 92-jährige Zeitzeuge Natan Grossmann fesselt mit seiner Geschichte im Kloster Karmel Heilig Blut in Dachau. Und singt am Ende …