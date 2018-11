Der „Blase Schola“ wird beerdigt

Im Alter von 75 Jahren ist Georg Atzenhofer gestorben – ein Weichser Urgestein. Am Donnerstag wird der Blase Schola“ beerdigt.

Weichs – Als fünftes von sechs Kindern ist er auf dem landwirtschaftlichen „Blasi-Hof“ geboren und aufgewachsen. Viele nannten ihn deshalb bis heute noch „Blase Schola“. Beim „Ernst-Veschl“ in Weichs erlernte er das Schmiedehandwerk. Bevor er dann bis zur Rente noch lange Zeit in der Olympiaschwimmhalle in München angestellt war, verdingte er sein Brot als Heizungs- und Sanitärmonteur.

Den „Schola“ packte überall mit an. Sein handwerkliches Geschick war nicht nur zu Hause, sondern auch im großen Verwandtschafts- und Freundeskreis stets gefragt. Und der Verstorbene half immer gerne. Er konnte einfach ganz schlecht Nein sagen.

Eine besonders wichtige Rolle in seinem Leben spielte stets der Sport. Nachdem er wegen einer schweren Verletzung früh mit dem Fußball aufhören musste, entdeckte er bald seine Liebe zum Tennis. Zusammen mit Peter Domjan war er die treibende Kraft zur Gründung einer Tennisabteilung im SV Weichs. Selbstverständlich hat auch er auch selbst unzählige freiwillige Arbeitsstunden eingebracht, bis 1974 die ersten Tennisplätze in der Gemeinde eröffnet werden konnten. Später stellte sich Atzenhofer auch noch einige Jahre als Abteilungsleiter in den Dienst des Vereins.

Sein wahrscheinlich größtes sportliches Hobby war das Skifahren. Hier hatte er auch ein außergewöhnliches Talent. Das Skigebiet St. Anton wurde für ihn und seine Pistenspezln fast schon zur zweiten Heimat. Trotz immer stärker werdendem Gebrechen ließ er es sich nicht nehmen, dort noch vor ein paar Jahren die Piste herunterzufahren. Dies ging aber dann bald auch nicht mehr, genauso wie das Stockschießen, das es ihm im Alter ebenfalls angetan hatte.

Atzenhofer verstarb am 11. November – ein Datum, das bekanntlich immer auch als offizieller Faschingsanfang gilt. Fasching, den liebte auch der „Blase Schola“. An unzähligen Weichser Maschkerazügen hatte er früher teilgenommen.

Auch wenn seine Kraft zuletzt immer mehr nachließ, sah man ihn im Sommer noch an seinem Haus werkeln, in dem auch seine Tochter Ilse wohnt, die sich bis zuletzt zusammen mit ihrem Lebensgefährten Stefan und einer Pflegehilfe fürsorglich um ihren Vater kümmerte.

Der „Blase-Schola“ war durch seine hilfsbereite und gesellige Art überall gern gesehen. Er wird vielen fehlen. Auch in der Kirche, in der er jeden Sonntag anzutreffen war. Um ihn trauern neben den Familien von Tochter Ilse und Sohn Georg, die ihm zwei Enkelkinder schenkten, auch viele Weichser. HEINZ NEFZGER

Auf dem Kirchenfriedhof wird Georg Atzenhofer am Donnerstag nach einem Trauergottesdienst um 10 Uhr seine letzte Ruhe finden.

