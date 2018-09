Weitere Gehwegewerden saniert

Trotz hoher anderweitiger Investitionen soll das Gehwegsanierungskonzept in Weichs auch heuer fortgesetzt werden. Das war die mehrheitliche Meinung im Bauausschuss – im Gegensatz zum Bürgermeister.

Weichs – 2016 hat man in der Gemeinde Weichs ein Gehwegsanierungskonzept ausarbeiten lassen. Entsprechend einer daraus resultierenden Prioritätenliste wurden dabei vom Bauausschuss zunächst die Gehwege an der Fränkinger Straße, dem Wiesenweg und der Freiherrnstraße Ost und West näher unter die Lupe genommen.

Daraufhin wurde bei der Bushaltestelle an der Grundschule die Senke repariert und ein Bushaltestellenbordstein eingebaut. An der Einfahrt zu den Reihenhäusern in der Fränkinger Straße hat man die kleineren Betonsteine erneuert und an der Bushaltestelle ebenfalls einen neuen Bushaltestellenbordstein angebracht. Ausgebessert wurden die Senkungen zwischen dem Zugang zur Kirche und an der Busbucht in der Freiherrnstraße. Desweiteren besteht der recht marode Gehweg am Wiesenweg jetzt komplett aus Pflastersteinen.

Als nächstes wollte man den Gehweg an der Münchner- (Norden), Karl-Eberle-, Kreuz- und Freisinger Straße (Norden) sanieren. Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der zu erwartenden hohen Investitionen insbesondere für den Kinderhausbau, die Brandschutzsanierung an der Grundschule und die Kanalsanierung sollte für den nächsten Haushalt nur die Sanierung eines Gehweges vorgesehen werden.

Bürgermeister Harald Mundl stellte gleich zu Beginn der jüngsten Bauausschusssitzung aber fest, dass er momentan keine besonders gefährlichen Stellen an den genannten Gehwegen sehe und deshalb aus finanziellen Gründen aktuell keine aufwändige Sanierung geplant sei, sondern, falls größere Schäden vorlägen, diese vorerst nur vom Bauhof repariert werden sollten.

Mit diesem Vorschlag konnten sich aber nicht alle Bauausschussmitglieder anfreunden. Sie plädierten dafür, die Reparaturmaßnahmen nicht komplett auszusetzen. Schließlich einigte man sich darauf, dass sich der Bauhofleiter die vier momentan betroffenen Gehwege nochmals genauer anschaue, um dann zu entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden. Das Sanierungskonzept wird somit nicht stillgelegt, sondern mit einem vorläufigen Kostenvolumen bis zu 10 000 Euro fortgesetzt. Heinz Nefzger