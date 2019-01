Plakatierungsverordnung im zweiten Anlauf

Plakatierungsverordnung, ja oder nein? Das wurde nun leidenschaftlich im Weichser Gemeinderat diskutiert. Vor vier Jahren hatte der Gemeinderat eine Verordnung noch abgelehnt, doch jetzt fand sich eine Mehrheit dafür.

Bei der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr in Weichs nahm das Thema Erlass einer Plakatierungsverordnung für die Gemeinde Weichs breiten Raum ein. Im April 2014 hatte das schon mal zur Debatte gestanden, doch hatte man amals einstimmig von einer Maßnahme angesehen.

Neu „aufgekocht“ wurde das Problem auch dadurch, dass auf der Bürgerversammlung etliche Wortführer die „wilde“ Plakatierung, verbunden mit Sachbeschädigungen, vor der jüngsten Landtagswahl bemängelt hatten. Auch eine große AfD-Wahlwerbung vor der Asylunterkunft hatte für Aufregung gesorgt (wir berichteten).

Deshalb erarbeitete man im Rathaus jetzt ein Satzungskonzept, nach dem die Plakatierung neben den bisherigen Möglichkeiten künftig nur noch an extra für einen bestimmten Zeitraum von der Gemeinde aufgestellten Wänden von politischen Parteien erfolgen darf.

Bürgermeister Harald Mundl (WBV) machte gleich eingangs der Sitzung deutlich, dass er wegen eines schönerem Ortsbildes für eine Verordnung sei. Zu besprechen gab es unter anderem, wie viele Plakatwände in welcher Größe und an welchen Stellen – Weichs, Aufhausen, Ebersbach – aufgestellt werden könnten, auf denen dann prozentual nach deren Größe den Parteien Platz zugewiesen würde.

Geschäftsleiter Werner Kerzel zeigte das Beispiel einer Plakatgröße, von der 20 Stück auf einer Tafel von vier mal zwei Metern Platz hätten. An der ausgiebigen Diskussion beteiligte sich fast das gesamte Ratsgremium. Dabei trafen insbesondere die Meinungen von Petra Hesse (SPD) und Martin Hofmann (CSU) recht konträr aufeinander. Hesse erklärte, dass sie schon lange ein Verfechter einer Plakatierungsverordnung sei. Für sie seien die Plakate Zeit- und Geldverschwendung, brächten nichts zur Meinungsbildung und verschandelten das Ortsbild.

Hofmann (CSU) entgegnete, dass man Gott sei Dank in einer Demokratie lebe, in der freie Meinungsäußerungen und -mitteilungen möglich seien. Deshalb akzeptierte er die Plakatständer – „auch weil ich kein Freund von Verordnungen bin“.

Als Hofmann dann auch noch anmerkte, dass nach dem vorgelegten Verordnungskonzept dann auch etwa Vereine, die Pfarrei oder andere keine weiteren Plakate mehr anderweitig anbringen dürften, entgegnete ihm Hesse: „Jetzt wird es kindisch.“

Unterstützt wurde Hofmann von Birgit Singer (CSU): „Auch unseren Kulturveranstaltungen tut es gut, wenn wir diese auf Plakatständern bewerben dürfen“. Günter Schilcher (WBV) erinnerte an das oft mangelhafte Aufräumen der Plakate nach den Wahlen: „Der Söder liegt heute noch im Graben beim Netto.“

Als Hesse dann auch noch feststellte, dass halt die CSU, die am meisten Plakate aufstelle, bei einer Verordnung der Verlierer wäre, wollte dies Hofmann so nicht stehen lassen: „Bei uns hat aber der Heinrich (Anm: SPD-Chef Heinrich Fitger) immer die meisten verbreitet“, was seiner roten Ratskollegin hörbar nicht behagte.

Schließlich einigte man sich darauf, die Konzeptsatzung dahingehend aufzulockern, dass örtliche Vereine nicht eingeschränkt werden dürfen, ihre Veranstaltungen zu bewerben. Bei der Abstimmung votierten abschließend alle Räte von WBV (außer Thomas Sänger), SPD und FW gegen die Stimmen der CSU dafür, eine Plakatierungsverordnung für alle Wahlen, wozu auch Volksbegehren zählen, zu erstellen.

Die CSUler hätten sich noch zufrieden gegeben, wenn wenigstens die Kommunalwahlen von der Verordnung ausgenommen würden, was die Mehrheit aber nicht wünschte. Standorte und endgültige Größen der Aufstellwände werden noch festgelegt. Heinz Nefzger