Weichser Theaterstadl probt bayerische Komödie

Das Weichser Theaterstadl-Ensemble (sitzend von links): Susi Peschel, Regina Rottenfußer und Christine Eicheldinger. Stehend von links: Holger Neumann, Mathias Hermann, Martin Nefzger, Viviane Meier, Ute Gesang, Martina Gstettenbauer und Thomas Atzenhofer. © Heinz Nefzger

Auf Hochtouren laufen derzeit beim Weichser Theaterstadl die Proben für das neue Stück „Schee is bei der Feierwehr“.

Darum geht es: Wast (Holger Neumann), Harry (Thomas Atzenhofer) und Hias (Martin Nefzger) sind g’standene Feuerwehrmänner. Von der Feuerwehrarbeit haben die drei allerdings nicht wirklich viel Ahnung, und unter „Brandbekämpfung“ verstehen sie eher die Vernichtung großer Mengen Alkohol in Verbindung mit einer ausgeprägten Leidenschaft fürs Grillen. Als der bisherige Ortsbrandmeister verstirbt, scheint klar, dass nur Wast als Nachfolger für ihn in Frage kommt. Das sieht Kreisbrandmeister Schaaf (Mathias Hermann) aber ganz anders und setzt ihnen jemanden vor die Nase, mit dem die drei so gar nicht gerechnet haben.

Im Bürgerhaus ist diesmal Reihenbestuhlung

In weiteren Rollen mit altbewährten Laienschauspielern, aber auch ein paar ganz neuen Gesichtern sind zu sehen: Christine Eicheldinger, Martina Gstettenbauer, Viviane Meier und Regina Rottenfußer. Regie führt auch diesmal Ute Gesang. Weitere Mitwirkende: Katja Zupfer (Regieassistenz/Requisite) und Andrea Traunfelder (Souffleuse). Musik: Peter Wirth und Oliver Spieske.

Premiere ist am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am Sonntag, 13. November, um 18 Uhr sowie Freitag 18., und Samstag, 19. November., jeweils um 19.30 Uhr.

Im Bürgersaal hat man sich diesmal für eine Reihenbestuhlung entschieden. Deshalb gibt es auch nur Getränke und kleine Speisen. Größere Bewirtung bekommt man vor und nach den Vorstellungen in der Bürgerstubn.

Am Samstag, 15. Oktober, beginnt der Kartenvorverkauf online unter www. Weichser-Theaterstadl.de oder unter 0 81 36/2 28 91 68. Restkarten gibt es außerdem am jeweiligen Vorstellungstag an der Abendkasse. Die Preise: Erwachsene 10 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Schwerbehinderte mit Nachweis 6 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr).

