Eine schöne Geschichte: Weichser Vorleseprojekt mit Besuchshunden in der Ganztagsschule

Auf Probe kann der Bürowagen bei der Weichser Grundschule von der Ganztagsbetreuung genutzt werden. © nef

In Weichs startet ein Vorleseprojekt mit Besuchshunden in der Ganztagsschule, dem hat der Gemeinderat nun einstimmig zugestimmt.

Weichs – Ohne Diskussion wurde im Gemeinderat die Anfrage der Offenen Ganztagsbetreuung (OGTS) stattgegeben, den Bürowagen, der auf dem Freigelände bei der Grundschule steht, für ein Lese- und Besuchshundprojekt in der Einrichtung zu nutzen.

Der Wagen wurde vor einiger Zeit als vorübergehende Unterkunft für die Jugendsozialarbeit angeschafft, die jetzt aber wieder in der Grundschule einen Platz gefunden hat. Von der OGTS sollen im Bürowagen nun Kinder mit Leseschwierigkeiten Hunden vorlesen bzw. Kinder mit Problemen Unterstützung bekommen.

Bürowagen wird versuchsweise für Besuchshunde-Projekt genutzt

OGTS-Leiterin Birgit Madre teilte mit, dass man durchaus Kinder hat, für die das Projekt hilfreich wäre. Die Kosten haben die Eltern zu tragen. Vorerst befristet bis zum Ende des laufenden Schuljahres wird der Bürowagen nun versuchsweise für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde wird sich dann die Nutzung anschauen und entscheiden, wie es weitergeht.

Wenn der Bedarf doch nicht vorhanden wäre, ist geplant, den Bürowagen, dessen aktueller Restwert immerhin noch rund 30 000 Euro betragen soll, zu verkaufen.

Lesehunde sollen Schülern helfen, die Angst haben vorzulesen

Einer ausführlichen Beschreibung des Projekts „Besuchs- und Lesehund in Schulen“, die dem Gremium vorlag, ist unteren anderem zu entnehmen, dass ein Besuchshund kein Therapiehund ist, sondern ein „Familienhund“, der zusammen mit seinem Besitzer regelmäßig eine Einrichtung besucht. Der Hund soll lediglich eine Brückenfunktion zwischen den Pädagogen/Eltern/Betreuer und dem Kind übernehmen. Der Lesehund ist in erster Linie ein guter Zuhörer.

Kinder, die eine Leseschwäche haben oder einfach nicht gerne lesen, können sich mit dem Hund und dem Besitzer in einem separaten Raum treffen und eine schöne Geschichte vorlesen. Bürgermeister Harald Mundl: „Mir wurde gesagt, dass besonders Kindern, die etwa Angst haben, vor Lehrern oder Eltern vorzulesen, die Teilnahme an so einem Projekt helfen kann.“

Heinz Nefzger