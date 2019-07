Frühere Wirtstochter feiert 90. Geburtstag

Erna Reiter (geborene Mandl) hat ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin ist seit Kind auf eine Weichserin.

Weichs – Zusammen mit einem Bruder und einer Schwester wuchs sie beim „Beniwirt“ auf, wo die Eltern neben einem Gasthaus mit Metzgerei auch eine Landwirtschaft betrieben. Schon als kleines Mädchen musste sie hier überall mithelfen.

1951 heiratete sie Xaver Reiter, dessen Eltern unweit vom Beniwirt am Ort einen Elektroinstallationsbetrieb sowie einen Lebensmittelladen hatten. Zusammen führten sie die Geschäfte weiter. Der Verkaufsraum wurde vergrößert und zum ersten Selbstbedienungsladen in der Gegend überhaupt umgebaut.

Erna Reiter hatte es gewiss nicht immer leicht in ihrem Leben. Rund 30 Jahre litt sie unter einer lange nicht erkannten Krankheit mit heftigen Kopfschmerzen und starkem Augenleiden. Zum Glück hatte sie mit ihrer Schwester Maria eine große Unterstützung. Ihr Mann verstarb leider schon 1992. Den Lebensmittelladen, der mittlerweile ganz aufgegeben ist, hatte die Familie bereits 1985 verpachtet.

Wer die Jubilarin jetzt, an ihrem 90. Geburtstag, rüstig und fidel sah, kann es kaum glauben, dass sie in der Mitte ihres Lebens mal so krank war. Trotz kleinerer Wehwehchen macht sie nicht nur immer noch ihren Haushalt selbst, sondern hilft täglich auch im Haus von Sohn Xaver mit.

Nur wenn der FC Bayern spielt, dann hat sie dafür keine Zeit. Denn da sitzt sie als Edelfan vor dem Fernseher und drückt Deutschlands Renommierklub die Daumen.

Gepflegt wie immer und gut gelaunt empfing die Jubilar im von Schwiegertochter Traudi geschmackvoll angelegten Garten ihre Geburtstagsgratulanten. Neben Bürgermeister Harald Mundl und Inge Schlund als Vertreterin der Pfarrei und des Seniorenclubs, den die 90-Jährige regelmäßig besucht, war auch eine große Schar von Frauen da, mit denen sie sich öfter trifft.

Vom Trachtenverein kamen Vorsitzender Heinz Lamprecht, zugleich ihr Neffe, und der ehemalige Vorsitzende Josef Wild. Sie gratulierten einem besonderen Mitglied: Erna Reiter ist nämlich das einzige noch lebende Gründungsmitglied aus dem Jahre 1947 des Trachtenvereins D’Kreuzbergler Weichs, der zugleich auch im ehemaligen Gasthaus Mandl, aus dem die Erna stammt, aus der Taufe gehoben wurde.

Gerne erzählte sie in der Runde, dass sie sogar vom FC Bayern München, bei dem sie ebenfalls Mitglied ist, einen Geburtstagsgruß bekam. Erna Reiter, die gerne in Gesellschaft ist, könnte so viel erzählen aus ihrem langen Leben – bei ihr stand bereits als Kind die Arbeit im Mittelpunkt. Sie erinnert sich noch gut, dass ihr den ersten Zahn noch der Weichser Bader zog. Aber auch an eine Geschichte, die noch nicht so lange zurückliegt, erinnert sich Erna reiter gerne: an die erste Kreuzfahrt mit der ganzen Familie im Mittelmeer, die sie als fast 85-Jährige noch miterleben durfte.

Es war ein recht zünftiger 90. Geburtstag, den Erna Reiter im Kreise vieler Gratulanten, in dem natürlich auch die drei Enkel- und zwei Urenkelkinder nicht fehlen durften, feierte. Die bekannte und geschätzte frühere Geschäftsfrau genoss das Fest sichtlich.

nef