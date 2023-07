Wenn Bewohner um Hilfe schreien: Pro-Seniore-Wohnpark klärt auf

Von Nikola Obermeier schließen

Der „Pro Seniore“-Wohnpark in Ebersbach veranstaltet am kommenden Montag, 24. Juli, einen Informationsabend für Anwohner und Interessenten. Hintergrund sind Beschwerden von Anwohnern über vermeintliche Missstände im Seniorenheim.

Ebersbach – Der „Pro Seniore“-Wohnpark in Ebersbach veranstaltet am kommenden Montag, 24. Juli, einen Informationsabend für Anwohner und Interessenten. Unter dem Titel „Leben im und mit dem Seniorenheim“ stehen die Heimleitung, die Pflegedienstleitung sowie die Heimfürsprecherin für alle Fragen zur Verfügung. Hintergrund sind vermehrte Beschwerden von Anwohnern über vermeintliche Missstände im Seniorenheim. „Wir haben festgestellt, dass es eine große Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und der tatsächlichen Abläufe gibt, die in der Einrichtung gelebt werden“, sagt Peter Müller, Pressesprecher der Victor’s Group Pro Seniore Zentralverwaltung.

Der „Pro Seniore“-Wohnpark in Ebersbach plant Infoveranstaltung

Hintergrund des Informationsabends sind Beobachtungen von Anwohnern. „Seit etwa einem Jahr hören wir immer wieder Bewohner laut und lange um Hilfe rufen, und niemand reagiert“, berichtet eine Anwohnerin (Name der Redaktion bekannt). Sie sei schon des Öfteren „rüber gegangen“ und habe die Pflegekräfte darauf aufmerksam gemacht. „Andere Nachbarn haben auch schon bei Pro Seniore angerufen und die Missstände geschildert.“ Am Samstag, 8. Juli, habe um 23.30 Uhr ein Mann 30 Minuten lang um Hilfe gerufen, „es kam niemand, um nach ihm zu sehen“, berichtet die Anwohnerin, die von ihrem Schlafzimmer aus Einblick habe. Sie ging rüber, klingelte und informierte eine Pflegerin. „Zehn Minuten später sei in dem Zimmer des Herrn das Licht angegangen“, er habe am Boden gelegen.

Anwohner beschwerten sich über vermeintliche Missstände im Seniorenheim

Nachdem das Seniorenheim mit Beobachtungen der Anwohner konfrontiert worden sei, habe Pro Seniore intern eine Überprüfung durchgeführt, erklärt Pressesprecher Müller. „Wir haben ein Sturzerlebnis in drei Wochen gehabt.“ Sonst habe es keine Auffälligkeit gegeben. Auch was die Pflegequalität angeht, gebe es keine Beanstandungen.

Müller erklärt, dass es im Wohnpark Ebersbach eine sogenannte „behütete Abteilung“ gebe für an Demenz erkrankte Menschen. „Wir haben auch einen Demenzgarten, also einen eingezäunten Bereich draußen, nur für diese Menschen“, so Müller. Zum Krankheitsbild der Patienten gehöre häufig die Orientierungslosigkeit, „und Menschen, die orientierungslos sind, legen sich oft hin und rufen um Hilfe, das ist dementielles Verhalten“, so Müller.

Um darüber transparent aufzuklären, will das Seniorenheim die Anwohner am Montag zum Informationsabend einladen. Beginn ist um 19 Uhr im Restaurant der Residenz. Müller verspricht: „Wir nehmen uns Zeit für Sie!“ NIKOLA OBERMEIER