Wieder ein Christkindlpostamt in Weichs

In Weichs wird es heuer wieder ein Christkindlpostamt geben.

Weichs – Früher gab es beim Weichser Christkindlmarkt stets ein Christkindlpostamt. Mangels Engerln wurde dies dann eingestellt. Außerdem wurde der Markt heuer wegen Corona komplett abgesagt. Trotzdem können sich die Weihnachtsliebhaber freuen.

Möglich gemacht hat dies Annika Rehfeldt, die seit rund eineinhalb Jahren hier wohnt. Sie hat bereits in ihrem früheren Wohnort Unterföhring diese Aktion recht erfolgreich durchgeführt. Als die Pädagogin, die gerade ihr viertes Kind erwartet, mit der Idee in das Rathaus kam, ein Christkindlpostamt anzubieten, stieß sie dort gleich auf offene Ohren und Unterstützung.

Die Gemeinde kaufte sofort einen passenden „Christkindlpostamtskasten“. Dieser steht mittlerweile immer während der Öffnungszeiten im Freien am Eingang des Rathauses. Wenn nicht, dann können die Kinder ihre Wunschzettel mit Absenderangabe in den Briefkasten der Verwaltung einwerfen. Die Aktion läuft bis Mittwoch, 16. Dezember.

„Dann gehen alle Wunschzettel an das Christkind oder auf Wunsch auch an den Weihnachtsmann, mit dem das Christkind in Kontakt ist“, sagt Annika Rehfeldt. Die Antwort vom „Christkindl“ kommt auf alle Fälle noch vor Weihnachten.

Für Rehfeldt ist das Christkindlpostamt eine Herzensangelegenheit. Sie hofft, dass sie damit vielen eine besondere Freude zu Weihnachten bereiten kann. „Aber nicht nur die Kinder, sondern alle Weichser, also Teenager, Eltern, Omas, Opas, sind eingeladen, Wunschzettel, Briefe, oder Bilder einzuwerfen“ , betont Rehfeldt.

