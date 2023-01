Bürgermeister Harald Mundl über Vorhaben und Herausforderungen: „Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft“

Harald Mundl - hier vor mit Annika Rehfeldt, Anna Leiß, Susanne Penka (v.r.) sowie der kleinen Nele - vor dem Weichser Christkindlpostamt - blickt zuversichtlich in die Zukunft. © nef

Weichs – Für Bürgermeister Harald Mundl war das Jahr 2022 turbulent. Im politischen und privaten Bereich. Im Interview blick er zurück und voraus. Er spricht darüber, welche Projekte in Weichs anstehen, was ihn besorgt und worauf sich die Bürger im Jahr 2023 freuen können.

Herr Mundl, wie würden Sie das Jahr 2022 in einem Satz zusammenfassen?

Harald Mundl: Das letzte Jahr war leider mehr als bescheiden, sowohl im persönlich gesundheitlichen Bereich, als auch im politischen Sinne. Und damit meine ich nicht unsere Gemeinde, sondern die große Politik in Deutschland sowie das desaströse Weltgeschehen mit all seinen schlimmen Auswirkungen im humanitären und wirtschaftlichen Bereich.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

Dass meine Frau und ich unsere Krankheiten gut gemeistert haben und wir beide zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Besonders stolz bin ich auf meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus sowie auf meinen Stellvertreter im Amt, auf die ich immer in dieser schwierigen Zeit zählen konnte.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde?

Nach den vielen und hohen Investitionen in der Vergangenheit mit der Fertigstellung unseres Kinderhauses gilt es auch mal kleinere Brötchen zu backen. Es gilt also der Vorsatz der Haushaltssparsamkeit in 2023.

Gibt es Vorhaben, worauf sich die Weichser Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr freuen können?

Freuen dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger auf das 150-jährige Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr Weichs, das im September stattfindet.

Welche Herausforderungen muss die Gemeinde Weichs 2023 bewältigen?

Im Jahr 2023 geht es nun endlich mit der Brandschutzsanierung der Grundschule los; diese gilt es voranzutreiben. Eine weitere Herausforderung wird wohl sein, mit den geringeren zur Verfügung stehenden Mitteln unsere Pflichtaufgaben so gut es geht zu bewältigen.

Beim Albertshof soll auf 27 Hektar die im Landkreis größte Freiflächenphotovoltaik-Anlage in Kombination mit einer Anlage für eine Wasserstoffelektrolyse entstehen. Wie weit sind die Pläne für den Energiepark Weichs fortgeschritten?

Die Gemeinde Weichs hat ihre Hausaufgaben gemacht, was den Bereich der Freiflächen-PV-Anlage betrifft. Soweit mein Kenntnisstand ist, hat der zukünftige Betreiber bereits einen Antrag auf Einspeisung der zu gewinnenden Energie bei den Stadtwerken Dachau gestellt, aber noch keine Zusage erhalten. Mich verwundert dies sehr, soll doch der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Was die Wasserstoffanlage betrifft, sind wir noch im Verfahren, da dies ein aufwendigerer und längerer Prozess ist, bis alle Genehmigungen zum Bau vorhanden sind.

In Bayern rückt Windenergie immer mehr in den Fokus. Gibt es im Gemeindegebiet Lagen, die sich für den Bau von Windrädern nach der Änderung der Abstandsregelung anbieten?

So pauschal kann man dies nicht beantworten. Derzeit arbeiten die allermeisten Gemeinden im Landkreis wieder zusammen, um über einen gemeinsamen Flächennutzungsplan geeignete Flächen für den Bau von Windkraftanlagen zu finden. Je kleiner die Abstandsflächen definiert sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass auch eine Fläche für Windkraftanlagen in der Gemeinde Weichs entstehen kann; je größer die Abstandsfläche wird, umso unwahrscheinlicher kann es werden. Derzeit kann ich den gemeinsam angestrebten Untersuchungen zum Finden von Flächen auf Landkreisebene aber nicht vorgreifen.

Kommen wir zum Thema Flüchtlinge. Wäre die Kommune für mögliche weitere Aufnahmen vorbereitet?

Wir stellen uns immer in den Dienst der Gesellschaft. Die Gemeinde Weichs hat sich von Anfang an bei der Aufnahme von Flüchtlingen äußerst engagiert. Nach dem Königsteiner Schlüssel, der als Anhaltspunkt für die Verteilung von Flüchtlingen dient, haben wir immer mehr Flüchtlinge aufgenommen, als nötig gewesen wäre; und dies ist auch heute noch so. Die Solidarität innerhalbhalb der Landkreiskommunen sollte aber so gelebt werden, dass eine gleichmäßige Verteilung stattfinden kann. Zudem ist unser Helferkreis auf wenige Personen geschrumpft. Daher ist derzeit eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen eher kritisch zu bewerten.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2023?

Gesundheit für meine Familie sowie Frieden und Gleichberechtigung für alle Menschen auf dieser Welt.

Interview: Heinz Nefzger