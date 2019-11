Aktuelles und Historisches wurde vor Betonarbeiten am Kinderhaus Weichs in den Boden gelegt

Die Zeitkapsel kommt in den Boden. Das nahmen Bürgermeister Harald Mundl (Mitte) und sein Stellvertreter Martin Hofmann sowie Grundschulrektorin Alexandra Wolff selbst in die Hand. Mit dabei Kämmerer Markus Weigl, Anna Kern und Sebastian Heinzelmann von Kern Architekten, Gemeinderat Werner Dornstädter und Polier Alois May (hinten von links).

Zeitkapsel soll die Geschichte bewahren

Als Meilenstein in die Geschichtsbücher der Gemeinde Weichs wird sicherlich der Bau des Kinderhauses an der Fränkinger Straße eingehen. Der offizielle Spatenstich ist schon vor einigen Wochen erfolgt. Bevor nun die Betonarbeiten beginnen, hat das Projekt historische Besonderheit für die Nachwelt bekommen: An einem der künftigen Eingangsbereiche wurde eine Zeitkapsel in die Erde gelegt, worauf die Bodenplatte aus Beton kommt.