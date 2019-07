Welshofer Windrad im Buchwald steht weiter still

Das Windrad im Buchwald darf nicht in Betrieb gehen.

Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag ab

von Claudia Schuri

Welshofen - Eigentlich könnte das neue Windrad am Buchwald schon seit April in Betrieb sein - doch der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern klagt dagegen. Jetzt hat das Verwaltungsgericht München über einen Eilantrag der Betreiberin entschieden.