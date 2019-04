Werbung für Europa an der Karlsfelder FOS

Viel Prominenz lockt viel Publikum an: Rund 200 Interessierte füllten die Turnhalle der Fachoberschule Karlsfeld (FOS). Auf dem Podium saßen die Landtagsabgeordnete Eva Gottstein von den Freien Wählern, Dr. Florian Herrmann, CSU, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, sowie Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.

Von der SPD war niemand im Podium. Man habe die Europaabgeordnete Maria Noichl angefragt, sagte der stellvertretende Schulleiter Peter Hatzl im Vorgespräch. Aber sie konnte an diesem Termin nicht. Dass die Schule einen so bekannten Moderator wie Stephan Mayer gewonnen habe, machte sicher auch einige neugierig. Mayer ist Chefreporter beim Bayerischen Rundfunk (BR).

Vielleicht hat er den Job auch angenommen, weil er zur Zeit „mit nichts anderem beschäftigt ist als mit Europa“, wie er sagt. Seine erste Frage ans Podium: „Was ist Ihre Vision für Europa in fünf Jahren?“

Katharina Schulze träumt von einem „neuen Geist“. Für Europa will sie nicht im „ständigen Abwehrkampf“ stehen müssen, sondern für dessen echte Chancen kämpfen. „Europaminister“ Florian Herrmann erinnerte daran, wie „sehr mutige Leute“ damals die Montan-Union geschaffen und damit die Grundlage für die EU gelegt haben. „Verlieren wir uns nicht im Klein-Klein und seien wir stolz auf unsere Werte, die wir in Europa behaupten können.“

Für die Freien Wähler, die ja regional entstanden sind, betont Eva Gottstein die Bedeutung der Regionen und dass etwa „Bayern eher eine Verbindung zu Österreich hat als zu Hamburg“. Sie sieht aber auch, „wie wertvoll Europa ist“ und will die direkte Demokratie mehr stärken.

Die Diskussion wollte noch nicht so recht in Fahrt kommen, zumal Mayer ausführlich – wenn auch interessante – Meinungen der Bayern zu Europa referierte. Diese waren überwiegend zustimmend, trotz mancher „Regelungswut“, die sie in Brüssel sehen.

Die angekündigten Fragen der Schüler kamen erst zögerlich, aber dann Schlag auf Schlag und sehr engagiert. Das Verbot von Plastikgeschirr, die „Plastikfelder in Spanien“, unter denen billiges Gemüse das ganze Jahr über „reift“, aber auch unsere „Plastikplantagen mit Spargel“ für immer früher gestochenen Spargel und Tiertransporte beschäftigten die Schüler. Was ist mit der Glyphosat- Verlängerung in Spanien? Wieso werden trotz strenger Richtlinien immer noch Tiertransporte in andere EU-Länder gestattet? Wie kann es sein, dass wir den Plastikmüll vermeiden, aber ihn nach Indonesien schicken, wo die Plastiktüte von TK-Erbsen im Urwald landet?

Die Antworten waren Versuche und optimistische Aussichten auf die kleinen Schritte, die auch zum Erfolg führen. „Wir müssen unsere europäischen Standards und Zertifizierungen weltweit durchsetzen“, sagte Herrmann. Und Katharina Schulze setzt voll auf die „coole Entwicklungen“, die von findigen Start-ups ausgehen, um etwa Mikroplastik in Kleidung und Shampoos zu ersetzen.

Die Schüler erfragten auch die Meinung zu den Freitagsdemonstrationen. Eva Gottstein fand das „Engagement super“, aber die Schule müsse auch neutral sein. Katharina Schulze meinte, die Bundesregierung solle endlich ihre Klima-Hausaufgaben machen und sagte „danke für alle, die auf die Straße gehen.“ Minister Herrmann war bei der Frage „relativ entspannt“, und etwas verwundert über die Verwunderung, dass die Jugend protestiert. „Das hat sie immer schon gemacht.“ Auch beim Thema Urheberrecht empfahl er mehr Gelassenheit statt allgemeine Aufgeregtheit.

Das letzte Wort hatten noch einmal die Podiumsgäste, obwohl die Diskussion gerade in Fahrt gekommen war. „Warum ist es wichtig, zur Europawahl zu gehen?“, fragte der Moderator. Schulze: „Wer nicht hingeht, darf hinterher nicht motzen.“ Gottstein: „Es ist Ihre Zukunft. Informieren Sie sich, wählen Sie, bitte, bitte.“ Herrmann: „Es wird gerade gezerrt an Europa. Ein Teil für seine Verteidigung ist es, zur Wahl zu gehen.“ Nach so viel Appell wird die Wahlbeteiligung der FOS-Schülerinnen und Schüler bestimmt bei 100 Prozent liegen. Elfriede Peil