Macht der Bussard dem Windrad den Garaus?

Soll die Stadt Dachau ihr Projekt Windkraftanlage im Sigmertshauser Holz vorantreiben, obwohl die Genehmigung auf der Kippe steht? Ja! Nein! Vielleicht! Sodie Meinungen der Stadträte in derWerkausschusssitzung.

Dachau – Seit März 2017 laufen die Vorplanungen der Stadt Dachau für den Bau eines Windrads im Sigmertshauser Holz. Gestern wurden die Mitglieder des Werkausschusses auf den neuesten Stand gebracht, was die Genehmigungsaussichten betrifft.

Sie erfuhren: Schallschutz positiv, Schattenwurf positiv, Denkmalschutz grundsätzlich positiv, O.K. von Militär und ziviler Luftfahrt zu erwarten, Netzanschlusszusage positiv, Windertrag positiv, Weg zum Windra

d noch zu klären, aber möglich. Gute Aussichten für die Stadt? Mitnichten. Stand heute wird es keine Genehmigung für das Projekt geben. Der Grund: der Verdacht eines Wespenbussard-Reviers im 1000-Meter-Radius rund um den geplanten Anlagen-Standort, wie die Untere Naturschutzbehörde auf Grund einer „Raumnutzungsanalyse kollisionsgefährdeter Vogelarten“ erfahren haben will. Die Konsequenz daraus: Ein erhöhtes Tötungsrisiko für den Wespenbussard sei nicht ausgeschlossen. Diese Nachrichten lösten bei den Ausschussmitgliedern unterschiedliche Reaktionen aus.

Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau) gab sich kämpferisch! Eine Windkraftanlage stelle per se keine Gefährdung für einen Wespenbussard dar. Nur wenn ein Nistplatz vorhanden sei. Also gelte es danach zu forschen. Wenn es keinen gebe, solle die Stadt das Projekt weiterbetreiben und wenn nötig vor Gericht ziehen.

Peter Gampenrieder (ÜB) möchte die Angelegenheit am liebsten „ruhen lassen“, wie er sagte, denn „die Rahmenbedingungen sind kein Hit“. Zudem habe sich in der Bevölkerung starker Widerstand gegen das Windrad geregt. „Ich will nicht wegen Vögeln klagen und das durchboxen“, meinte er abschließend.

„Es geht doch nicht darum, einen Hit zu haben oder Millionen zu verdienen“, fuhr Volker C. Koch (SPD) Gampenrieder in die Parade. Es gelte vielmehr umzudenken, was die Energieversorgung angehe, und da sei ein Windrad „ein Muss“ – frei nach dem Motto: lieber ein Windrad als ein Atomkraftwerk 50 Kilometer weiter. Und weil Koch so schön in Fahrt gekommen war, knöpfte er sich auch noch den Röhrmooser Bürgermeister Dieter Kugler vor. Kugler hatte wie berichtet auf einer örtlichen Bürgerversammlung über die Windkraftpläne Dachaus gesagt: „Die Stadt Dachau betrachtet uns als Misthaufen.“ Koch erwiderte im Werkausschuss: „Es ist eines Bürgermeisters nicht würdig, sich so zu verhalten.“ Koch erntete für seine Replik ein allgemeines, zustimmendes Grummeln im Saal.

Und dann war da noch eine Sache, die es klarzustellen galt. Diesmal grummelte Oberbürgermeister Florian Hartmann. Er trat energisch dem Gerücht entgegen, die Stadt habe das Grundstück, auf dem das Windrad gebaut werden soll, nur bekommen, weil es im Gegenzug ein Bewässerungsbecken für eine Christbaumplantage genehmigt hätte. Das Becken sei eine privilegierte Anlage und sei deshalb laut Forstamt zu genehmigen gewesen, so der OB, „es hat keinerlei Verknüpfungen gegeben“.

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Büttner