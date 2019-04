Neue politische Gruppierung „Wir“ warnt vor dem Eigentümer des Dachauer MD-Geländes

Während die Stadt und die Isaria DEG zuletzt immer wieder ihr gutes Verhältnis betonten, warnt die neue politische Gruppierung „Wir“ vor dem Eigentümer des MD-Geländes. Grund: Die Isaria gehört US-Finanzinvestoren, deren Ziel „maximaler Profit“ ist.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann hat dem Bauausschuss vergangene Woche seinen turnusgemäßen Bericht über den Sachstand MD-Gelände gegeben. Fazit: Das neue Planungsbüro „bgsm“ (wir berichteten) habe inzwischen seine Arbeit aufgenommen und eine gemeinsame Ortsbegehung mit dem Grundstückseigentümer Isaria DEG habe ebenfalls schon stattgefunden.

Im Rahmen einer Planerbesprechung zwischen Isaria und Stadt sei zudem über das Thema Gewerbeentwicklung gesprochen worden. Die Isaria wolle sich demnach an die vereinbarten Nutzungsanteile 60 Prozent Wohnen, 40 Prozent Gewerbe halten, habe aber betont, ihren „Schwerpunkt“ auf die Entwicklung des Wohnungsbaus legen zu wollen. Vorstellbar aus Sicht der Isaria, so berichtete es der OB, sei eine breite Gewerbepalette „von Altenheim bis Büros“. Im Sinne der Stadt seien Altenheime zwar keine gewerbliche Nutzung; dennoch, so Hartmann, erscheine die Ansiedlung eines Seniorenheims in dem künftigen Stadtquartier, in dem bis zu 2000 Menschen werden leben sollen, als „sinnvoll“.

Was die Situierung des Gewerbes betrifft, habe die Isaria ebenfalls schon genauere Vorstellungen. Demnach möchte sie die Läden lieber „konzentriert an geeigneter Stelle“, in den Wohngebieten soll es dagegen „Möglichkeiten für Gemeinschaftsräume“ geben. Eine geeignete Fläche für Gewerbe ist in den Augen der Isaria der Bereich an der Nordseite der Ostenstraße. Entlang der südlichen Bahnrandstraße schwebt dem Eigentümer dagegen „Schallschutzwohnen“ vor.

Weiterhin in Arbeit ist laut Hartmann die Grundlagenvereinbarung zwischen Stadt und Isaria, in der die Entwicklungsziele des rund 17 Hektar großen, ehemaligen Industriegeländes final festgeschrieben werden. Darin soll auch die vom Stadtrat beschlossene Vorgabe der „sozialgerechten Bodennutzung“ Eingang finden.

Während die Stadtverwaltung optimistisch ist, dabei alle ihre Wünsche durchsetzen zu können, warnt die neue politische Gruppierung „Wir“ um Stadtrat Wolfgang Moll explizit vor dem Verhandlungspartner. Die Isaria DEG sei nämlich ein Unternehmen der „Lone Star Funds“ und agiert laut „Wir“ „aus unserer Sicht als Investmentvehikel der amerikanischen Gesellschaft im deutschen Immobilienmarkt“. Und das Ziel des sogenannten Private-Equity-Unternehmens „Lone Star“ sei natürlich: Gewinnmaximierung.

Per Definition sammeln sogenannte Private-Equity-Gesellschaften finanzielle Mittel bei institutionellen Anlegern wie etwa Banken oder Versicherungen, in einigen Fällen auch direkt bei vermögenden Privatpersonen, ein, um dieses Geld in Unternehmensbeteiligungen zu investieren. Ziel der Private-Equity-Gesellschaften wie „Lone Star“ ist, diese Beteiligungen später möglichst gewinnbringend zu verkaufen; der Gewinn wird dann an die Geldgeber weitergegeben. Der SPD-Politiker Franz Müntefering hatte den Begriff „Heuschrecken“ für diese Art Unternehmen geprägt.

Doch nicht nur die Eigentümer der Isaria erwecken den Argwohn von „Wir“. Auch die Art und Weise, wie sie ihre Projekte finanziert, erscheint „Wir“ zumindest risikobehaftet: So sorgt die Isaria-Tochtergesellschaft „One Group GmbH“ für die notwendigen Mittel – als laut Eigenwerbung – „einzigartige Alternative zu klassischen Immobilieninvestments“. Privat- und Kleinanleger könnten mit der „One Group“ „im Unterschied zur langjährigen Bestandsinvestition, also dem Kauf einer Immobilie, bei der der Eigentümer über die Vermietung Erträge generiert“, wesentlich schneller Geld verdienen; oder, wie es „One“ formuliert: Sie „profitieren von kurzen Investitionsphasen bis Baufertigstellung“.

„Wir“ mutmaßt daher, dass die Ziele der Dachauer Bürger und die der Isaria „womöglich kollidieren“, weshalb es sich durchaus zu fragen lohne: „Wie sieht das Gremium aus, das Dachau in den Verhandlungen mit einem professionellen Partner wie Isaria vertritt? Ist gewährleistet, dass die Bebauung verträglich bleibt? Und welche Risiken in Bezug auf die Altlastenentsorgung könnten im Fall einer Firmenpleite der Isaria auftreten?“

Auf all diese Fragen gab der OB im Bauausschuss keine Antwort. Was er dagegen zusicherte: In der Ostenstraße, wo sich bereits die 40-Tonner bereit machen für die Abbrucharbeiten, soll es bald eine Parkverbotsregelung für Autos geben. Schon jetzt, betonte Stadtrat Claus Weber (FW), werde es nämlich „verdammt eng für Radler“.

