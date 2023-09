„Wir wollen die Jugend begeistern!“

Vorstand und Beiräte des neu gegründeten Burschen- und Madlvereins Ampermoching (vorne v.l.): Vorsitzender Thomas Pabst, zweiter Vorsitzender Sebastian Götz, zweiter Kassier Korbinian Schmidl, Schriftführerin Franziska Fuchsbichler, zweite Schriftführerin Tanja Höflmair sowie (hinten v.l.) die Beiräte Felix Star, Maximilian Gürtler, Michael Kölbl, Andreas Patzelt sowie Bürgermeister Richard Reischl. Nicht anwesend: Kassier Daniel Schmidl. Foto: schafflik © Petra Schafflik

Ab sofort gibt es einen Burschen- und Madlverein Ampermoching, der sich um Erhalt und Pflege des Brauchtums kümmern wird.

Ampermoching – Die jungen Leute in Ampermoching haben auch bisher schon einiges auf die Beine gestellt. Die Jugend hatte ihren Bauwagen, organisierte jedes Jahr ein Glühweinfest, baute einen Faschingswagen, um an Umzügen teilzunehmen. Aber alle Aktivitäten liefen auf privater Basis im Freundeskreis. Das ändert sich jetzt: Denn ab sofort gibt es einen Burschen- und Madlverein Ampermoching, der sich um Erhalt und Pflege des Brauchtums, um generationsübergreifende gemeinschaftliche Aktivitäten sowie Veranstaltungen kümmern wird.

Neuer Verein stößt auf großes Interesse

Ein Verein, der auf großes Interesse stößt. Denn zur Gründungsversammlung waren 21 junge Leute ins Sportheim gekommen. Dort wurde eine Satzung beschlossen und ein sechsköpfiger Vorstand samt Beirat gewählt. Vorsitzender des neuen Burschen- und Madlvereins Ampermoching ist mit Thomas Pabst einer der Initiatoren der Vereinsgründung.

Auch einige „ältere Semester“, die bereits die Altersgrenze von 35 Jahren überschritten haben, waren gekommen, um die Initiative der Jugend zu unterstützen. Darunter Bürgermeister Richard Reischl, der die Gründungsversammlung leitete und sich dann gleich als passives Mitglied des Vereins eintrug. „Es freut mich wahnsinnig, dass es jetzt diesen Verein gibt“, betonte der Rathauschef. Denn ein Burschen- und Madlverein, in Ampermoching jetzt der dritte in der Gemeinde nach Hebertshausen und Prittlbach, bedeute „eine unheimliche Unterstützung für die Gemeinde“. Die jungen Leute rief er auf, engagiert zu sein, Feste und Aktivitäten zu organisieren – „alles, was die Leute zusammenbringt“.

Vereinsgründung geht zügig über die Bühne

Obwohl die fünfseitige Vereinssatzung aus juristischen Gründen Wort für Wort verlesen werden musste, ging die formale Vereinsgründung zügig vonstatten. Die 21 Stimmberechtigten, also alle Anwesenden im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, genehmigten die Satzung, wählten einstimmig einen Vorstand und billigten auch bereits erste Anträge.

Geleitet wird der Burschen- und Madlverein von Thomas Pabst. Stellvertreter ist Sebastian Götz. Daniel und Korbinian Schmidl sind erster und zweiter Kassier. Schriftführerin ist Franziska Fuchsbichler, und ihre Stellvertreterin ist Tanja Höflmair. Beisitzer sind Felix Star, Maximilian Gürtler, Michael Kölbl und Andreas Patzelt.

Um als neuer Verein über ein wenig Startkapital zu verfügen, soll an die Gemeinde ein Antrag auf eine Gründungsstiftung in Höhe von 1500 Euro gestellt werden. Darüber entscheidet der Gemeinderat, aber Rathauschef Reischl signalisierte bereits eine wohlwollende Prüfung.

Der Vereinsvorsitzende Thomas Pabst freute sich über den Zuspruch und die reibungslose Vereinsgründung. In einem Ausblick kündigte Pabst noch heuer einige Aktivitäten an: Ein neuer Faschingswagen wird konstruiert, ein Glühweinfest soll es im Oktober wieder geben, der neue Burschen- und Madlverein wird auf dem Ampermochinger Christkindlmarkt mit einem Stand dabei sein, und eine Weihnachtsfeier für die Mitglieder ist geplant.

Auch die Anschaffung einer Vereinstracht steht auf der Agenda. Das Ziel des Vereins in kurzen Worten: „Wir wollen die Jugend begeistern für unser Vereinsleben.“

