Wird dieser Kinderfestzug am Volksfest der letzte sein?

Fleißige Einkleiderin: Michaela Finkenzeller verwandelt kleine Mädche n in Schmetterlinge und Prinzessinnen.

Es fehlen Ehrenamtliche Helfer

Der Kinderfestzug am Dachauer Volksfest hat eine lange Tradition. Zu bestaunen gibt es aufwändig dekorierte Wagen und Kinder in liebevoll gestalteten Märchenkostümen. Aber ob es den Kinderfestzug in Zukunft weiterhin geben wird, ist ungewiss, denn es gibt immer weniger ehrenamtliche Helfer.