Die Wirtschaftsschule Scheibner als Weg zum Mittleren Schulabschluss

Teilen

Idyllisch und zentral gelegen ist die ehemalige Postschule am historischen Moorbad seit 2008 das Zuhause der privaten Wirtschaftsschule Scheibner. © Private Wirtschaftsschule Scheibner

Private Wirtschaftsschule Scheibner in Dachau – hier legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Karriere Ihres Kindes.

Die Wirtschaftsschule vermittelt über die allgemeinbildenden Inhalte hinaus bereits früh vertiefte wirtschaftliche Kenntnisse. Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich mit ihrem mittleren Schulabschluss alle Möglichkeiten, den für sie passenden Berufsweg einzuschlagen. Qualifizierte Berufsausbildungen erfreuen sich dabei ebenso großer Beliebtheit wie der Übertritt auf die Fachoberschule und alle darüber hinaus gehenden Bildungswege.

Von links nach rechts: Beratungslehrer Michael Süß, Schulleiter Mathias Aricak, Geschäftsführerin Karin Schnell und stellvertretender Schulleiter Peter Geil © Private Wirtschaftsschule Scheibner

Ein Übertritt in die 6. Klasse als Vorstufe ist nach der 5. Klasse der Mittelschule, der Realschule oder des Gymnasiums möglich, die 7. Klasse der 4-stufigen Wirtschaftsschule kann nach der 6. Klasse besucht werden. Die 2-stufige Wirtschaftsschule bietet Schülerinnen und Schülern mit einem qualifizierenden Mittelschulabschluss und „Quereinsteigern“ aus anderen allgemeinbildenden Schularten nach der 9. Klasse die Möglichkeit eines Wirtschaftsschulabschlusses in nur zwei Jahren.

Impressionen aus der privaten Wirtschaftsschule Scheibner Fotostrecke ansehen

Schulkonzept auf dem Weg zum Traumberuf

Die Wirtschaftsschule setzt einen kompetenzorientierten Lehrplan mit zukunftsorientierten Inhalten und Methoden aus der wirtschaftlichen Praxis erfolgreich um. Eine rechtzeitige Berufsorientierung spielt dabei eine bedeutende Rolle.

Als Unterrichts- und Abschlussprüfungsfach konzentriert sich das Übungsunternehmen auf die praxisgerechte Nachbildung betrieblicher Abläufe. Hier arbeiten die Jugendlichen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Abteilungen eines fiktiven Wirtschaftsbetriebes an voll ausgestatteten Arbeitsplätzen zusammen. Die dabei vermittelten Kompetenzen machen Absolventinnen und Absolventen zu begehrten Bewerbern in allen Unternehmensbranchen.

Schüler und Schülerinnen besuchen hochwertige Berufsorientierungsmessen, erarbeiten anspruchsvolle Bewerbungsunterlagen und üben in der Schule zusammen mit renommierten Partnern das Auftreten bei Vorstellungsgesprächen und Assessment-Centern.

Hinweis: Video dauert 7 Min. und 43 Sek.

Informationen zur Wirtschaftsschule Scheibner

Digitales Lernen auf höchstem Niveau

Die Wirtschaftsschule Scheibner begleitet seine Schülerinnen und Schüler von Beginn an auf ihrem Weg in die digitale Zukunft, indem der Unterricht nach innovativen Konzepten in einer modernen Lernumgebung gestaltet wird. Alle Klassenräume sind mit digitalen Medien wie Smartboards, Dokumentenkameras und Audiosystemen ausgestattet. Schülerinnen und Schülern wird zusätzlich ein iPad zur Verfügung gestellt, mit dem sie sowohl fachspezifisch als auch fächerübergreifend den Umgang mit modernster Hard- und Software erlernen. Unterschiedliche Apps unterstützen sie beim Lernen, kreativen Gestalten, Organisieren und vielem mehr.

Hochmodernes Equipment gehört zur Standardausrüstung der Wirtschaftsschule Scheibner in Dachau. © Private Wirtschaftsschule Scheibner

Familiär und ganzheitlich zum individuellen Erfolg

In der kleinen, familiären Schule mit derzeit 273 Schülerinnen und Schülern kennt „jeder jeden“.

Verschiedene Wahlfachangebote, Veranstaltungen und Fahrten runden das schulische Angebot ab. Seien es abendliche Theater- oder Musicalbesuche oder die in jeder Jahrgangsstufe durchgeführte mehrtägige Klassenfahrt mit sportlichem oder kulturell geprägtem Programm, stets steht die Klassengemeinschaft im Vordergrund. Die einwöchige Sprachreise nach England in den Abschlussklassen mit Sprachschulbesuch und Unterbringung in Gastfamilien ist das Musterbeispiel des ganzheitlichen Konzeptes einer Bildung auf allen Kompetenzebenen, die mit einer individuellen Erweiterung des Horizonts einhergehen.

Impressionen aus der privaten Wirtschaftsschule Dachau Fotostrecke ansehen

In der angebotenen Ganztagesschule bieten zahlreiche Kurse, Projekte, Arbeitsgemeinschaften und vieles mehr einen pädagogisch sinnvollen Ausgleich zum Schulalltag. Für das leibliche Wohl der Schulfamilie sorgt eine gut sortierte Auswahl an warmen Mahlzeiten, Salaten und Snacks für jeden Geschmack im Schulkiosk.

Die private Wirtschaftsschule Scheibner freut sich über Ihren Besuch bei den kommenden Informationsabenden und steht für weitere Informationen, Fragen und Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung!

Alle wichtigen Infos, einen Einblick ins Schulleben, zahlreiche Fotos und ein Informationsvideo finden Sie unter:

Wirtschaftsschule Scheibner

Kontakt

Private Wirtschaftsschule Scheibner e.V.

Max-Mannheimer-Platz 1

85221 Dachau

Tel: 08131/735763

Web: www.wsscheibner.de

Mail: info@wsscheibner.de

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 8:00 - 16:30 Uhr

Freitag: 8:00 - 14:30 Uhr