Wohnungsbrand: Aus der Sauna rauchte es

Aus der Sauna-Tür kam Rauch, als Nicola Tödter aus Neuhimmelreich einen komischen Geruch in ihrem Haus wahrnahm. Glücklicherweise ging alles glimpflich aus.

Neuhimmelreich - Nicola Tödter stand am Montagnachmittag hilflos vor ihrem Haus an der Eschenrieder Straße in Neuhimmelreich, neben ihr ein Haufen mit angekokelten Gemälden, Teppichen und ein Holzregal. „Das Schlimmste ist für mich, dass meine Schuhe verbrannt sind“, sagte sie.

Rund 60 Paar, sie standen nur wenige Meter von der Sauna entfernt. Vermutlich wurde der Brand durch die Sauna ausgelöst. Durch die Tür zur Sauna sah Tödter den Rauch steigen und alarmierte die Feuerwehr. „Wir haben die Sauna schon seit Jahren nicht mehr benutzt“, sagt Tödter.

Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Günding und des Kreisfeuerwehrbandes zogen sich ihre Atemschutzgeräte an und löschten im Haus. Trotz der Aufregung schien Nicola Tödter gefasst und sagte: „Ich bin einfach froh, dass mir nichts passiert ist.“ Die Nacht wird sie aber nicht in ihrem Schlafzimmer verbringen, denn auch dorthin ist Rauch gekommen.

