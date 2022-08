World Wide Gruppenreisen – seit 30 Jahren Ihr Partner. Wo Reisen im Bus zum unvergesslichen Erlebnis werden

Teilen

Der neue Bus für unsere Gäste, mit viel Platz, Komfort und allerlei Annehmlichkeiten die eine Busreise unvergesslich machen. © World Wide Gruppenreisen

Individuelle Gruppenreisen, abseits des Massentourismus – das ist es, was Konrad Pramsohler, CEO und Gründer von WWG im Sinn hatte, als er 1991 seine Firma gründete. Sein Konzept: Unterwegs auf den Straßen Nord- und Südamerikas mit deutschen Reisebussen nach europäischen Sicherheitsstandards und mit Top-Ausstattung, erfahrenen, deutschen Busfahrern und örtlichen, bestens ausgebildeten Reiseleitern. Mit eigenen Büros in Miami, USA, und Santiago de Chile, ist das Team von WWG mit kurzen Wegen immer ganz nah am Kunden. Jede Reise, jeden einzelnen Kilometer ist Konrad Pramsohler selbst abgefahren, hat Land und Leute, Unterkünfte und Sehenswürdigkeiten persönlich kennengelernt und erkundet, bevor er eine Reise ins Programm aufnimmt.

Hier geht‘s zum aktuellen Reisekatalog

„Wir reisen im Bus, aber es ist keine Busreise“, betont der 62-jährige CEO. Denn der Bus ist für ihn kein Transportmittel. „Unsere Busse sind eine Oase zwischen den vielen Infos und Sehenswürdigkeiten“, erklärt Pramsohler. Das Prunkstück der Flotte, das jetzt den Fuhrpark ergänzen wird, ist nicht nur optisch ein echter Hingucker und innen mehr als komfortabel. Der Bus ist mit neuester Abgas- und Entertainmenttechnik ausgestattet. Im Bus befindet sich kein Plastik, sondern die extra dafür gebaute Küche ist komplett mit Geschirr aus Edelstahl ausgestattet. „Wir wollen sanften Tourismus“, ist das Credo des WWG-Chefs. 28 Reisende könnte der Bus locker aufnehmen, doch mitfahren werden nur maximal 20. Und die sind weltoffen, tolerant und bereit, in andere Kulturen einzutauchen. Wenn auch nach Verfügbarkeit in gehobenen Hotels übernachtet wird, gegessen wird in örtlichen Restaurants, um die Landesküchen authentisch zu erfahren. Wer bereit ist, in fremde Kulturen einzutauchen, Land und Leute abseits der Touristen-Hochburgen kennenlernen und einen unvergesslichen Urlaub erleben will, ist bei World Wide Gruppenreisen genau an der richtigen Adresse.

Der neue Bus für unsere Gäste, mit viel Platz, Komfort und allerlei Annehmlichkeiten, die eine Busreise unvergesslich machen. © World Wide Gruppenreisen

Südamerika ist der neue Schwerpunkt des Reiseveranstalters. Und dorthin wird auch die Jungfernfahrt des neuen Busses führen. „Ab dem 9. November beginnt eine Reise von Cartagena bis ans Ende der Welt, mit mir als Fahrer“, freut sich Konrad Pramsohler. 60 Tage Zeit, die unvergleichliche Schönheit des Kontinents zu erleben, zu erspüren, zu schmecken und zu bewundern. Wer möchte, kann auch nur Teilabschnitte buchen.

Die astronomisch ausgerichtete Inkastadt Machu Picchu in den peruanischen Anden zieht jeden Besucher sofort in ihren Bann. © World Wide Gruppenreisen

Generell ist es so, dass man alles mitmachen kann, aber niemals muss. Wer gerne in der Gruppe reist, ist genauso herzlich willkommen wie ein Reisefan, der lieber für sich bleiben möchte. In jedem Fall gilt: „Wir lassen Sie in Ruhe, aber nicht allein“, so CEO Pramsohler.

Impressionen: Top ausgestattete Busse bei World Wide Gruppenreisen Fotostrecke ansehen

„Lehnen Sie sich entspannt zurück, wir kümmern uns um alles“ – das verspricht das Team von WWG in Dachau seinen Reiseteilnehmern. Und zurücklehnen kann man sich in den top ausgestatteten Bussen mit extra viel Beinfreiheit und allem nur erdenklichen Komfort wirklich ganz hervorragend. Natürlich gibt es bei WWG auch viele weitere, einzigartige Erlebnisreisen.

Begeben Sie sich für 19 Tage auf die Spuren der ersten Siedler in Nordamerika. Allerdings nicht wie damals im kargen Planwagen, sondern natürlich im klimatisierten Luxusbus von World Wide Gruppenreisen. Anreisen werden Sie bei dieser besonderen Tour mit der einzigartigen Queen Mary 2, mit der Sie sicher und geschmeidig im Hafen von New York einlaufen werden. Passieren Sie die Freiheitsstatue und Ellis Island – genau dort wurden die europäischen Einwanderer damals registriert und begannen ihr neues Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Danach geht es mit dem Bus zu historischen Schauplätzen wie New York, Washington, Boston oder Philadelphia. Sehen Sie mit eigenen Augen die unfassbar grandiosen Niagara-Wasserfälle und die unzähligen verträumten Inselchen im Sankt-Lorenz-Strom, die im kompletten Kontrast zu den Weltstädten New York und Toronto mit ihrer kosmopolitischen Atmosphäre stehen.

Nähere Infos zu dieser Reise hierzu gibt es hier

Nicht nur für Frischvermählte ein Lieblingsspot: Die Niagara-Fälle ziehen mit ihren gewaltigen Wassermassen jährlich mehr als 22 Millionen Besucher an. © Marina Degtyareva/World Wide Gruppenreisen

Oder tauchen Sie ein in alte Kulturen von Cartagena bis Lima. Erleben Sie romantische Stadttouren durch historische Städte, Kirchen und Klöster. Spüren Sie den Puls der Millionenmetropole Medellin, besichtigen Sie eine Nickelmine, Kaffeeplantagen und kleine, authentische Dörfer und genießen Sie die Fahrt in den topmodernen Reisebussen entlang der traumhaften Panamericana mit einem atemberaubenden Ausblick.

Alle Infos zu „23 Tage Kaffee, Bananen & alte Kulturen von Cartagena bis Lima“

Impressionen: Nordamerika-Reise mit World Wide Gruppenreisen Fotostrecke ansehen

Vielleicht wollten Sie schon immer einmal die berühmten Nazca-Linien, den Titicacasee, die Atacama Wüste oder Machu Picchu sehen? Auch das geht mit den Profis von WWG einfach, unbeschwert, bequem und sicher. Erleben Sie jahrtausendalte Geschichte hautnah, besuchen sie Ausgrabungsstätten, bestaunen Sie die geheimnisvollen Scharrbilder und Linien präkolumbianischer Völker – fakultativ auch aus der Luft! Ein überwältigendes und unvergessliches Erlebnis! Oder besteigen Sie ein Motorboot, mit dem Sie den berühmten Titicacasee überqueren - das sind nur einige der Höhepunkte der 24 tätigen Reise „24 Tage Nazca – Linien, Machu Picchu, Titicacasee und die Atacama Wüste“.

Die genaue Reisebeschreibung finden Sie hier

Gashahn zu und ab in die Sonne? Dann verbringen Sie doch Sie Weihnachten dieses Jahr nicht zuhause, sondern buchen stattdessen eines der Highlights: „21 Tage Weihnachtsreise Patagonien bis ans Ende der Welt“. Auf dieser Traumreise lernen Sie die zwei faszinierenden Länder Chile und Argentinien kennen, die sowohl viele Gemeinsamkeiten als auch Gegensätze aufweisen. Und besuchen Sie Patagonien, das Land der Verheißung, des Windes und der Träume. Hier findet der Reisende, was in Europa selten geworden ist: endlose Weiten und viel Einsamkeit. Es ist eine Reise für Naturliebhaber: perfekt geformte Vulkane, nebelverhangene Fjorde, üppige Urwälder, hängende Gletscher, türkisschimmernde Seen und eine sagenhafte Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren.

Alle Infos zur Weihnachtsreise nach Patagonien

Impressionen: Südamerika-Reise mit World Wide Gruppenreisen Fotostrecke ansehen

Noch mehr Eindrücke von Patagonien finden Sie hier

„44 Tage Plantagen, Wüsten & Sternwarten von Cartagena bis Santiago“ ist ein weiteres Highlight im Programm von World Wide Gruppenreisen in Dachau. Begleiten Sie CEO Konrad Pramsohler auf dieser ganz besonderen Reise. „Sie bereisen mit mir wohl die bekannteste Route und lernen dabei interessante Orte, Weltstädte, UNESCO Kulturerben und fremde Menschen kennen, die das tägliche Überleben unter schwierigsten Bedingungen meistern“, lädt Pramsohler ein. Nicht nur die legendäre Panamericana, sondern auch unterschiedliche alte Kulturen inmitten einer abwechslungsreichen und atemberaubenden Landschaft, menschenleere Sandstrände, Naturparks mit einer bedrohten Tierwelt, Wüsten mit grandiosen Salzseen, alte Kulturen aber auch moderne Industrieanlagen gehören zu den Programmhighlights.

Die genaue Beschreibung findet Sie hier

Alle Reiseziele und Infos gibt’s unter www.wwwgr.de. Gerne beraten die Mitarbeiter Sie im neugestalteten Büro in Dachau. Auf Wunsch gibt es eine Beratung auch bei Ihnen zu Hause.

World Wide Gruppenreisen GmbH

World Wide Gruppenreisen © World Wide Gruppenreisen

Schleißheimer Straße 89

85221 Dachau

Tel.: +49 – 8131 – 318993-0

Fax: +49 – 8131 – 318993-24

https://reisen.wwgr.de