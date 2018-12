Zoff in Petershausen: Gemeinderätin entschuldigt sich nicht - Bürgermeister bleibt bei seiner Klage

Das Tischtuch zwischen Petershausens Bürgermeister Marcel Fath und der parteilosen Gemeinderätin Inge Dinauer ist zerschnitten. Am 19. Dezember sieht man sich vor Gericht wegen eines Strafantrags auf Hausfriedensbruch wieder. Einen CSU-Antrag auf Übernahme der Prozesskosten lehnte der Gemeinderat jetzt ab.

Petershausen – Bürgermeister Marcel Fath (Freie Wähler) wird die Anzeige gegen Gemeinderätin Inge Dinauer (fraktionslos) nicht zurückziehen. Am vergangenen Donnerstagabend kam es zwar zu einer langen und emotionalen Aussprache im Petershausener Gemeinderat, aber Fath betonte: „Ich sehe keinen Grund, auf dieser Grundlage von meiner Rechtseinstellung abzurücken.“

Jüngst hatte die Petershauser CSU in einem Antrag gefordert, dass Fath seinen Strafantrag gegen die Gemeinderätin und Architektin Inge Dinauer zurücknimmt (wir haben berichtet). Außerdem: Die Gemeinde soll für die Anwalts- und Verfahrenskosten von Lydia Thiel (CSU) und Dinauer aufkommen und den Schriftverkehr zur Strafanzeige offenlegen.

Fath wollte den Antrag und damit den letzten Tagesordnungspunkt der Sitzung erst nicht mehr angehen, denn der Platz von Antragsteller Günter Fuchs (CSU) blieb zunächst leer: „Ich würde es vorziehen, wenn er da ist“, sagte Fath. Doch dann kam Fuchs doch noch – und plötzlich konnte man die berühmte Stecknadel fallen hören.

Hintergrund: Im Februar trafen sich die Petershauser Bürgermeister Marcel Fath, Josef Gerer (CSU) und Wolfgang Stadler (SPD) zu einem nichtöffentlichen Treffen mit Grundstückseigentümern. Es ging um das geplante Neubaugebiet Rosenstraße, ein Dauerbrenner in Petershausen seit 30 Jahren.

Zu dem informellen Treffen stießen auch die Gemeinderätinnen Inge Dinauer und Lydia Thiel dazu. Fath: „Ich habe sie dreimal aufgefordert zu gehen, aber sie haben es nicht getan“, sagte er jetzt in der Gemeinderatssitzung.

Albert Kirmair, CSU-Gemeinderat Petershausen

Thiel wollte nach Faths Aufforderung damals den Saal verlassen, doch Dinauer zog sie am Arm und habe gesagt: „Du bleibst da!“ Daraufhin zeigte der Bürgermeister die beiden wegen Hausfriedensbruchs an. In der Hauptverhandlung gegen Thiel hatte Fath die Anzeige zurückgezogen, er schaute in Richtung der Gemeinderätin: „Erst da haben Sie sich entschuldigt und respektvollen Umgang angekündigt.“

Sie musste bei dem Tagesordnungspunkt am Donnerstagabend aus Befangenheitsgründen auf einem Stuhl abseits vom Ratstisch Platz nehmen, auch Dinauer saß auf der Zuhörerbank – rund zehn Bürger wohnten daneben der großen Aussprache bei.

Dinauers Prozess ist für Mittwoch, 19. Dezember, um 10 Uhr vor dem Amtsgericht Dachau angesetzt. Antragsteller Fuchs versuchte seine Ratskollegen davon zu überzeugen, Dinauer und Thiel bei ihren Prozesskosten unter die Arme zu greifen: „Den Gemeinderätinnen ist einiges an Kosten entstanden – dadurch, dass sie ihr Ehrenamt ernst genommen haben.“

Sein Parteikollege Albert Kirmair stimmte zu und geriet in Rage: „Die beiden wollten nur Informationen, um ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir nicht mehr ohne die Keule des Staatsanwaltes auskommen, dann können wir hier gleich aufhören.“ Fath blieb zwar ruhig, reagierte aber schnippisch: „Ist das eine Drohung?“

Außerdem versteht Kirmair nicht, warum der Gemeindechef die Klage gegen Thiel fallen gelassen habe – aber nicht gegen Dinauer: „Das war der gleiche Ort, die gleiche Tat...“

Fath äußerte sich später dazu: „Die eine hat gesagt: ,Du bleibst da‘ und hat die andere am Arm gezogen – das macht den Unterschied.“

Auch Andrea Stang (FW) verteidigte ihren Parteikollegen Fath: „Das war keine Ausführung des Ehrenamts, sondern eine vorsätzliche Straftat!“ Denn die Gemeinderätinnen seien nicht zu dem Treffen mit den Grundstückseigentümern eingeladen gewesen.

Zur CSU-Forderung, für Anwaltskosten aufzukommen, sagte sie: „Wir können keine Steuergelder hernehmen, um für ein solches Verhalten zu bezahlen.“

SPD-Gemeinderat und Rechtsanwalt Bernhard Franke sah das ähnlich: „Das wäre eine finanzielle Unterstützung von Straftaten.“

Auch SPD-Bürgermeister und Zeuge des Gesprächs mit den Grundstückseigentümern, Wolfgang Stadler, sagte: „Ich werde mich hüten, in Verhandlungen reinzuplatzen.“ Außerdem habe Fath nicht gleich juristsche Wege eingeleitet: „Er hat den sanften Ton des Wortes angeschlagen und zu den Gemeinderätinnen gesagt: Sie sind hier nicht eingeladen.“

Es sei übrigens nicht das erste Mal, dass im Petershauser Gemeinderat gegeneinander geklagt werde, wie Ernst Nold (FW) erklärte: „Herr Fuchs, Sie erinnern sich vermutlich noch daran, dass Sie mich vor acht Jahren bei der Münchner Staatsanwaltschaft angezeigt haben.“ Dabei ging es um Sachbeschädigung am Petershauser Bahnhof und eine Strafe von 500 Euro, die Nold zahlen sollte. „Diese Vorgeschichte bringt mich dazu, dass ich Ihren Antrag ablehnen werde“, sagte Nold.

Gegen Ende der Debatte – nachdem sich fast alle Gemeinderäte geäußert hatten – versuchte 3. Bürgermeister Josef Gerer (CSU) ein wenig zu schlichten: „Soll man’s denn wirklich auf das Juristische ankommen lassen?“, fragte er und: „Setzt Euch doch zusammen, jetzt kommt Weihnachten und schaut, dass hier aus dem Gegeneinander wieder ein Miteinander wird – dann ist der Kas bissn.“

Doch Fath betonte: „Hier geht es um Grundsätzliches“ und ergänzte: „Das alles hat eine Vorgeschichte.“ Er stellte klar: „Nicht die Gemeinderätinnen verhandeln mit den Grundstückseigentümern, sondern der Bürgermeister.“ Schon zuvor sei im Gemeinderat der „gegenseitige Respekt von bestimmten Personen nicht mehr dagewesen“.

Außerdem: „In den vergangenen neun Monaten (Anm. d. Red.: seit dem Hausfriedensbruch) ist niemand zu mir gekommen und hat sich entschuldigt.“

Fath höre immer wieder von verschiedenen Seiten, dass sein Gemeinderat „ein ewig zerstrittener Haufen“ sei und sagte: „So dürfen wir nicht weitermachen.“ Auch im Fall von Dinauer und Thiel sei er an einer gütlichen Einigung interessiert gewesen. Deren Rechtsanwalt habe ihn kurz nach dem Vorfall angerufen und gebeten, die Klage fallen zu lassen. Faths Antwort: „Das mache ich gerne, wenn die beiden zu mir kommen und sich entschuldigen.“

Das sei bisher aber nicht geschehen, stattdessen habe ihm Dinauer nur ein Gespräch mit einem Mediator angeboten. Doch ein solches Gespräch in der Vergangenheit mit Dinauer und einem Mediator – bei einem anderen Thema – habe nichts gebracht, so Fath.

Den CSU-Antrag, einen Teil der Prozesskosten für die beiden Gemeinderätinnen zu übernehmen, lehnte der Gemeinderat nach einer fast einstündigen Debatte gegen die fünf Stimmen der CSU ab.