Am heutigen Freitag wird auf der ganzen Welt der Ehrentag der Kuh gefeiert. Dieser spezielle Tag für Kühe verdeutlicht deren gewichtige Rolle in unserem täglichen Leben. Grund, den Kiening-Hof in Niederroth zu besuchen.

von Josef Ostermair

Niederroth – Das Fachzentrum Rinderhaltung im Landwirtschaftsamt Erding hat den Tag der Kuh zum Anlass genommen, um dem Kiening-Hof in Niederroth, in dem rund 200 Rinder tagtäglich versorgt werden, einen Besuch abzustatten. Der Tag wird jährlich am zweiten Freitag im Juli gefeiert.

Bäuerliche Betriebe werden von Tag zu Tag weniger. Wo man früher noch aus jedem Stall Kühe muhen hörte, ist es heute still geworden. Im Landkreis Dachau gibt es immer mehr Orte, an denen überhaupt kein Rindvieh mehr existiert. Das kann Martin Kiening, Ehefrau Gabriele, den gleichnamigen Sohn Martin und Schwiegertochter Bianca aber nicht davon abhalten, täglich 80 Kühe, 20 Kälber, 30 Bullen und weibliches Jungvieh fachgerecht zu versorgen, ohne jemals einen Acht-Stunden-Tag zu haben.

Die Kienings sind Bauern mit Leib und Seele. Ulla Scheibke vom Fachzentrum Rinderhaltung beeindruckte besonders die enge Beziehung zwischen Mensch und Kuh auf dem 70 Hektar großen Hof. Das äußert sich auch an einer Reihe älterer Kühe. Die 14 Jahre alte „Jeanette“ hat schon zehn Kälber zur Welt gebracht, und auch ihre Mutter „Grone“ hat ebenso zehn Kälbern das Leben geschenkt und ist zwölf Jahre alt geworden.

Das Fleckvieh auf dem Kiening-Hof ist natürlich auch ein guter Milchlieferant. Am Ehrentag der Kuh wurde beim Kiening sogar ein Geburtstag gefeiert: Die trächtige Kalbin „Gerda“ wurde zwei Jahre alt und wird demnächst Mutter.

„Bei Familie Kiening sind die Kühe Mitarbeiter mit Familienanschluss“, empfand Scheibke. Die Fachfrau wies auch darauf hin, dass vor gut einem halben Jahrhundert eine bayerische Kuh mit ihrer Milch 37 Menschen in Deutschland ernährt hat, geht man von einer durchschnittlichen Verzehrgewohnheit von 85 Kilo pro Jahr in Frischmilchprodukten aus. „Inzwischen sind es mehr als doppelt so viele“, so Scheibke. „Durch Züchtung, Haltung und auf Tierwohl basierende Erfassung und Umsetzung ihrer individuellen Bedürfnisse gibt es heute immer mehr ältere Kühe in landwirtschaftlichen Familienbetrieben.“

Im Landkreis halten rund 200 Betriebe im Schnitt etwa 50 Milchkühe. Früher waren es wesentlich mehr Betriebe mit weniger Kühen. Die Kienings gehören im Landkreis zu den vier Betrieben, die ihre Milch zwar größtenteils über die Molkerei, aber zum Teil auch über den an der Hofeinfahrt installierten Milchautomaten vermarkten. Dieser Automat, der an der Durchfahrtsstraße von Niederroth liegt, wird auch vom Durchgangsverkehr gut angenommen, weil die Nachfrage nach Frischmilch, Käse und Eiern aus dem Kiening-Hof groß ist.

Wichtig ist Martin Kiening senior, dass die Hofnachfolge geregelt ist. Sohn Martin hat vor fünf Jahren die Landwirtschaftsschule besucht und mit der Meisterprüfung abgeschlossen, und auch Enkel Lorenz ist von den vielen Rindern begeistert. Kiening senior, Kreisvorsitzender im Bundesverband deutscher Milchviehhalter, würde gerne auf den Kampf um den Milchpreis verzichten, „aber ohne Druck geht das nicht“.