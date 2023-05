TSV Dachau wächst in nahezu allen Abteilungen

Die TSV-Mitglieder wählten in den Vorstand: Gabi Siegl, Günter Höchstetter, Wolfgang Moll, Udo Grönbold, Michaela Huber, Manfred Hierner, Julian Niedermeier, Gaby Wortmann, Jonas Hoffmann und Christian Boer (v. l.). © rds

Bei der Mitgliederversammlung des TSV 1865 Dachau zeigte sich: Nahezu alle Abteilugen haben Zuwachs bekommen. Zudem ging es um das Thema Aussiedlung.

Dachau – Die 76 stimmberechtigten von insgesamt 2650 Mitgliedern des TSV Dachau 1865 bestätigten bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Mittwoch im Vereinsheim den engeren Vorstand einstimmig in den jeweiligen Ämtern. Pétanque, eine Unterart des Boule, segelt künftig ganz offiziell unter der TSV-Flagge. Die Mitglieder segneten moderat höhere Beiträge ab. Über den Stand der Sportstättenentwicklung des Vereins inklusive Aussiedlung an die Theodor-Heuss-Straße referierte Dr. Helmut Parzefall.

Mangels verfügbarer Flächen an der Theodor-Heuss-Straße wird aus der ursprünglich geplanten kompletten Aussiedlung und Konzentration des TSV an diesem neuen Standort nichts. Zwar soll es dort immer noch eine neue Halle als Ersatz für die betagte und deshalb reparaturbedürftige Jahnhalle sowie neue Sportflächen geben, aber die Aufgabe des Sportparks in Dachau-Ost an der alten Römerstraße klappt laut Vereinsvorsitzendem Wolfgang Moll nicht. Deshalb, habe der Verein in Ost viel investiert und auch den Pachtvertrag fürs Gelände des Freistaates Bayern auf der Westseite der Würm von einem auf fünf Jahre umgestellt.

„Wir haben den Turbo eingeschaltet“, sagte Parzefall, der sich zusammen mit Markus Klug, Tilo Ederer und dem engeren TSV-Vorstand um die Entwicklung zeitgemäßer Sportstätten kümmert.. Denn der Verein wolle so schnell wie möglich von der Jahn- in die Theodor-Heuss-Straße umziehen. Das setze voraus, dass das alte Sportgelände von der Stadt rasch in ein Wohnbaugebiet umgewandelt werde. Denn nur dann könne der TSV das Gelände an Investoren verkaufen und damit die neuen Sportstätten an der Theodor-Heuss-Straße finanzieren.

Parzefall warb bei den Mitgliedern um Zustimmung für das bereits im Bauausschuss des Stadtrates vorgestellte Konzept, um mit der Ausschreibung beginnen zu können. Im Herbst wolle die Stadt den Prozess der Bürgerbeteiligung starten. „Risiken sind die Bürger und der Stadtrat.“ Denn Widerstand könnte das ganze Projekt verzögern. Geplant ist ein Mindestangebots-Verfahren. „Die Frage ist: Reicht der erzielbare Preis für den Neubau?“

Skeptisch zeigte sich Wolfgang Moll: „Wenn das nicht finanziell darstellbar ist, werden wir die Reise nicht machen.“ Notfalls müsse der Verein dann einen anderen Weg geben. Welcher das sein könnte, wollte Moll auch nach intensiver Nachfrage der Heimatzeitung nicht preisgeben. Nur so viel war ihm zu entlocken, dass dann Hilfe von Stadt und staatlichen Fördermitteln in verstärktem Maße nötig werden könnten. „Wir werden jedenfalls nicht in die Verschuldung gehen!“

Der im erweiterten TSV-Vorstand für Immobilien zuständige Günter Höchstetter warnte als Sprecher der Anlieger von Jahn- und Salzburger Straße vor Einsprüchen. Letztlich votierten die Mitglieder gegen eine Stimme dafür, dass der Verein ein Ausschreibungs-Exposé ausarbeitet und mit der Stadt abstimmt. Dann könnte der alte Sportpark 2026 verkauft werden und 2027 die Bagger anrollen. Oberbürgermeister Florian Hartmann betonte in seinem kurzen Grußwort. „Ich stehe zur Teilaussiedlung und der Standortsanierung (in Dachau-Ost) des TSV!“ Er dankte aber auch für die vorbildliche Aufnahme ukrainischer Geflüchteter.

Tatsächlich konnte Moll in seinem Rechenschaftsbericht für 2022 von einem „Mitglieder-Zuwachs in nahezu allen Abteilungen“ berichten, was jedoch nicht nur den Flüchtlingen geschuldet sei. Als „übergreifenden Dienstleister in Sachen Sport“ nannte Moll Sebastian Altmann von der Kindersportschule KISS. Aber auch der Spitzensport – Stichwort die aus Schwabhausen verstärkte Tischtennisabteilung – werde als „Idol“ gebraucht und unterstütze so den wichtigen Breitensport. Jugendleiter Julian Niedermeier berichtete, dass die Zahl der unter 18-jährigen von 1343 auf 1359 gestiegen sei. Das Plus beim Gesamtverein betrug allein zwischen dem 31. Dezember 2022 und der Mitgliederversammlung 550.

Die Neuwahlen des Vorstands ergaben wenig Änderungen: Den engeren Vorstand stellen nach wie vor Wolfgang Moll mit seinen beiden Stellvertreterinnen Gabi Siegl und Gaby Wortmann, Schatzmeisterin bleibt Michaela Huber, Schriftführer Udo Grönbold und Jugendleiter Julian Niedermeier. Den erweiterten Vorstand bilden Jonas Hoffmann für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gerold Eisele als Mann für die Freiflächen, Günter Höchstetter als Zuständiger für Immobilien), Christian Boer ist Referent für digitale Infrastruktur und Manfred Hierner ist Datenschutzbeauftragter. Gaby Wortmann übernahm zusätzlich noch das Amt der Integrationsbeauftragten.

Die Mitgliedsbeiträge für Erwachsene steigen mit dem Segen der anwesenden Mitglieder von 15 auf 16 Euro. Kinder, Studenten und Rentner zahlen statt 7,50 nun 8,25 Euro. Der Beitrag für passive Mitglieder, Menschen mit Behinderungen und Flüchtlinge steigt von 5 auf 5,50 Euro. Die Judo-Abteilung erhöhte ihren Spartenbeitrag auf 10 Euro, die Rock-‘n’-Roll-Abteilung auf 2 Euro und die Bogenschützen ihren auf 5 Euro.