Zweiter Anlauf fürs Maximilianeum

Sie liebt die bayerischen Berge und das Dachauer Volksfest, ist aber ansonsten sehr viel in der digitalen Welt unterwegs. Und bald könnte Martina Purkhardt in eine ganz neue Welt eintauchen: Die 36-Jährige möchte für die Freien Wähler in den Landtag einziehen.

Dachau– Es ist schon der zweite Versuch der Gemeinderätin aus Schwabhausen, ins Maximilianeum zu kommen. 2013 war sie auf der oberbayerischen Liste auf Platz 27 ins Rennen gegangen, und hatte sich am Wahlabend einigermaßen sensationell auf Platz 15 vorgekämpft. Na ja, vorgekämpft hatte sie sich schon vorher, denn „ich habe damals ganz schön gerödelt im Wahlkampf“, erinnert sich Purkhardt an die vergangene Wahl.

Weil sie es fünf Jahre später nicht anders hält, dürften ihre Chancen diesmal deutlich besser sein. Denn die Vorsitzende des Freie-Wähler-Kreisverbands Dachau (seit vergangenem Jahr), die im Bezirksverband auch Schriftführerin ist, wurde für die Landtagswahl am 14. Oktober auf einen sehr guten 11. Platz der Oberbayern-Liste gesetzt. Beim letzten Mal haben es fünf oberbayerische Freie Wähler in den Landtag geschafft. Wenn die Schwabhauserin wieder Plätze gut macht und die Freien Wähler der CSU noch das eine oder andere Prozent wegschnappen, „habe ich eine Fifty-Fifty-Chance, denke ich“.

Sollte sie es schaffen, würde die Sparkassenbetriebs- und Fachwirtin ihren derzeitigen Job mit einem lachenden und einem weinenden Auge an den Nagel hängen. „Denn meine Arbeit bei der Sparkasse macht mir sehr viel Spaß. Sie aufzugeben, würde mir schon schwer fallen“, sagt Martina Purkhardt. Sie schult Bankmitarbeiter in technischen Anwendungen, arbeitet aber auch bei Projekten in diesem Bereich mit, ist dadurch immer auf dem neuesten digitalen Stand.

Nicht von ungefähr steht dann auch „schnelleres DSL auf dem Land“ und der Breitbandausbau ganz oben auf ihrer Agenda, würde sie in den Landtag einziehen: „Wir müssen bei der Digitalisierung den ländlichen Raum stärken und dürfen da nicht locker lassen, auch wenn wir auf einem guten Weg sind. Sonst läuft uns alles davon.“

Daneben gebe es viele spannende Themen im Landtag, die sie beschäftigen. Das reicht von der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bis hin zur Verhinderung der dritten Startbahn am Flughafen im Erdinger Moos. Als Kreisrätin und Gemeinderätin in Schwabhausen – hier ist sie auch stellvertretende Jugendreferentin – würde sie sich auch eine bessere Finanzausstattung für die Kommunen wünschen und sich im Landtag dafür einsetzen. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht bei der verheirateten 36-Jährigen ganz oben auf der Agenda.

„Es gibt genügend andere politische Probleme und Herausforderungen in Bayern und Deutschland“, betont sie im Übrigen auf die Nachfrage hin, wie sie den Seehofer-Spruch finde, die Migration sei die Mutter aller Probleme. „Die Flüchtlinge sind natürlich schon ein Thema, aber doch nicht das einzige“, will sie der öffentlichen Wahrnehmung entgegentreten. Gut findet sie in diesem Zusammenhang übrigens, dass unlängst bei einer AfD-Veranstaltung in Dachau „so viele Leute bei der Gegen-Demo Flagge gezeigt“ hätten. Das sei jedenfalls besser, als Plakate zu zerstören. Die solle man ruhig hängen lassen, „aber ignorieren“. Die AfD selbst „und die Menschen, die sie unterstützen“, müsse man allerdings sehr ernst nehmen, „dafür sind sie zu weit gekommen.“

Weit kommen will die 36-Jährige auch politisch. Würde sie am 14. Oktober gewählt, könnte sie auch ein Foto auf ihrer Internetseite austauschen. Da sieht man sie nämlich im Plenarsaal des Maximilianeums sitzen. Allerdings als Besucherin...

Kurze Fragen, schnelle Antworten

Leberkäs oder Gemüseauflauf?

Da ist mir der Leberkäs schon lieber. K Bier oder Wein? Wein bei einem guten Essen und Bier auf dem Dachauer Volksfest.

Anzug/Kostüm oder Kapuzenpulli?

Aufgrund meines Berufs als Bankkauffrau bin ich tagsüber in schicken Klamotten unterwegs. Abends darf es dann mal der Kapuzenpulli sein.

Alpen oder Anden?

Alpen – ich liebe die bayerischen Berge, zum Wandern im Sommer, zum Skifahren im Winter.

Nachrichten gedruckt oder digital?

Digital.

Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich…

..nicht viel in meinem Leben ändern, evtl. etwas meine Arbeitszeit kürzen. Einen Teil des Geldes würde ich in eine Stiftung für gemeinnützige Zwecke anlegen.

Wenn ich einen Tag lang die Welt regieren dürfte, dann würde ich…

..mich um die Zukunft unseres Planeten kümmern und mich für unsere Nachkommen einsetzen. Zum einen würde ich die Vernichtung von Atomwaffen durchsetzen und zum anderen einheitliche Vorgaben und Maßnahmen zum Erhalt der Umwelt und Natur einführen.

Wenn ich Musik höre, dann am liebsten von…

...ABBA, aber auch gern die aktuellen Charts. Ich höre jede Musik gern, bei der man mitsingen kann. Wobei es besser ist, wenn mir da keiner zuhört.

Wenn ich eine Zeitreise machen dürfte, dann ins Jahr …

..2024, um mir Fehler in der Politik anzuschauen und was man im Nachhinein besser machen könnte.

Mein Lieblingsplatz im Landkreis ist…

..der Platz vor der Kapelle in Geiselwies (Odelzhausen) – und natürlich das eigene Zuhause.

Glück ist…

..gesund zu sein und Menschen um sich zu haben, die einen lieben und schätzen.

Ihr wichtigstes politisches Anliegen in einer Twitter-Nachricht:

Bessere Vereinbarkeit von Familie/Pflege und Beruf, Fachkräftemangel bekämpfen, Ausbau digitaler Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Zu den Porträts

Bis zur Landtagswahl am 14. Oktober stellen wir Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Dachau vor. Die Reihenfolge der Veröffentlichung erfolgt zufällig und ist kein Ausdruck einer Gewichtung