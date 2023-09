Landtagswahl im Landkreis Ebersberg: 13 gegen Tom

Von: Michael Acker

Sie kennen sich aus dem Stimmkreis, sie kennen sich aus dem Landtag: Thomas Huber (CSU) und Doris Rauscher (SPD) hier bei einem gemeinsamen Supermarkttermin, wollen beide weiterhin dem Parlament angehören. © ROSSMANN

Im Landkreis bewerben sich bei der Landtagswahl am 8. Oktober 14 Frauen und Männer um das Direktmandat. Thomas Huber (CSU) ist der Favorit.

Landkreis – Lange sah es danach aus, als würde der Landtagswahlkampf eine fade Geschichte werden. CSU und Freien Wählern schien eine satte Mehrheit für ihre „bürgerliche Koalition“ sicher. Doch dann kam die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger und schreckte Wahlkämpfer und Berichterstatter gleichermaßen auf. Doch wieder alles offen? Die Spannung steigt. So ist die Ausgangslage im Landkreis Ebersberg:

Thomas von Sarnowski, Direktkandidat der Grünen. © Rossmann

Für den Grafinger Thomas Huber (51), der gerne als „Tom“ auftritt, wäre es die dritte Periode im bayerischen Landtag, sollte er bei der Wahl am 8. Oktober erneut den Einzug ins Maximilianeum schaffen. Und daran zweifelt ernsthaft eigentlich niemand, auch wenn Huber sagt, „dass in der Politik nichts sicher ist“. Zwar musste seine CSU bei der Wahl vor fünf Jahren im Stimmkreis Ebersberg gewaltig Federn lassen, doch holte er dennoch das Direktmandat mit komfortablem Abstand vor dem Grünen Thomas von Sarnowski. Der Grafinger kam auf 36,1 Prozent, Sarnowski, der in Ebersberg wohnt und inzwischen Landeschef der bayerischen Grünen ist, erreichte 21,1 Prozent.

Maria Hörtrich, Direktkandidatin der Freien Wähler © Privat

36,1 Prozent – damit lag Huber 2018 knapp über dem Zweitstimmenergebnis seiner Partei im Landkreis Ebersberg. Die CSU landete bei 36 Prozent und erlebte eine „Katastrophe“, wie es in Kreisen der Partei damals offen ausgesprochen wurde. Inzwischen sehen die Demoskopen die CSU je nach Umfrage bayernweit zwischen 37 und 39 Prozent – kein Vergleich zu früheren Zeiten, aber genug, um weiter zu regieren.

Für den Grünen Sarnowski, der 2018 das erste Mal angetreten war und den Einzug ins Parlament über die Liste nur knapp verpasste, hat sich die Ausgangslage deutlich verbessert. Zwar sind seine Chancen, Huber das Direktmandat streitig zu machen, nach wie vor eher gering, doch platzierte die Partei den Ebersberger auf dem aussichtsreichen Platz 12 der oberbayerischen Liste. Das dürfte reichen, zumal sich Sarnowskis Bekanntheitsgrad seit seiner Wahl zu einem der beiden Grünen-Vorsitzenden in Bayern deutlich gesteigert hat. Zur Erinnerung: 2018 landete Sarnowski auf Platz 19, nur 17 oberbayerische Grüne schafften den Sprung in den Landtag. Die Tür zum Parlament ging also knapp vor ihm zu.

Marc Salih, Direktkandidat der FDP. © SRO EBERSBERG

Wohl nie vergessen wird die Ebersberger SPD-Abgeordnete Doris Rauscher den Wahlkrimi 2018. Tagelang stand nicht fest, ob sie ein zweites Mal dem Landtag angehört. Bei den Erststimmen war sie mit 12,1 Prozent hinter Huber und Sarnowski nur auf dem dritten Platz gelandet, ihre Partei bei den Zweitstimmen auf 10,6 Prozent abgestürzt. Am Ende schaffte sie den Einzug über die Liste. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Rauscher genau dies am 8. Oktober ein weiteres und damit drittes Mal gelingt. Die Vorsitzende des Sozialausschusses des Landtags hat den zweiten Platz auf der SPD-Oberbayern-Liste gleich hinter dem Spitzenkandidaten Florian von Brunn. Derzeit haben die oberbayerischen Genossen sieben Sitze im hohen Haus.

Tobias Boegelein, Direktkandidat der Linken. © SRO EBERSBERG

Für die Freien Wähler, die derzeit mit der CSU die Koalitionsregierung im Freistaat bilden, bewirbt sich Maria Hörtrich um das Direktmandat. Die Sozialpädagogin (26) wuchs im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf und wohnt in Ebersberg. Ihre Partei holte vor fünf Jahren 8,8 Prozent der Zweitstimmen.

Charlotte Schmid, Direktkandidatin der ÖDP. © Privat

Tobias Boegelein, Softwareentwickler aus Bruck, geht für die Linke ins Rennen, so wie er es schon bei der Bundestagswahl 2021 getan hatte. Die Linke kam bei der Landtagswahl vor fünf Jahren im Landkreis auf 2,6 Prozent. Deutlich davor lagen AfD und FDP. Erstere erzielte 7,3 Prozent, die Liberalen landeten bei 6,7 Prozent. Für die Rechtsaußenpartei bewirbt sich mit Rainer Forster ein Erdinger, der einst aus der ÖDP gekegelt wurde. Im Landkreis Ebersberg ist er gänzlich unbekannt. Das ist Marc Salih (FDP) nicht. Zumindest lächelte er schon einmal von Wahlplakaten. Denn wie der Linke Boegelein wollte auch der Poinger Immobilienmakler vor zwei Jahren in den Bundestag. Es blieb beim Wollen.

Robert Böhnlein, Direktkandidat der Bayernpartei. © Privat

Weitere Kandidaten

Robert Böhnlein (Bayernpartei), Charlotte Schmid (ÖDP), Andreas Burget (PARTEI), Stephan Schwolow (Tierschutzpartei), Harald Matzke (V-Partei3), Johanna Wassiliyschin (Basis) und Peter Scharf (Volt).