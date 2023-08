18-Jähriger wird am Bahnhof ausgeraubt

Von: Michael Acker

Ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg ist am Bahnhof von Waldkraiburg ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen © Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg ist am Bahnhof von Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Ebersberg/Waldkraiburg - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd in Rosenheim am Freitag, 11. August, mitteilte war es am Bahnhof von Waldkraiburg zu einer Streitigkeit gekommen, in deren Verlauf „Bargeld unter Gewalteinwirkung erlangt worden sein soll.“

Zwei Männer greifen 18-jährigen an und nehmen ihm Geld ab

Der 18-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg hatte sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend, 9. August, gegen 22.30 Uhr mit einem 15-jährigen Waldkraiburger zu einer Aussprache am Bahnhof der Stadt verabredet. Zwei Bekannte des Waldkraiburgers sollen den Ebersberger an Ort und Stelle zunächst körperlich attackiert und dann um einen dreistelligen Betrag erleichtert haben.

Nach den Erstmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Waldkraiburg zusammen mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein habe mittlerweile das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf die weiteren Ermittlungen übernommen, so das Polizeipräsidium am Freitag.

Beide Angreifer wohnen in Waldkraiburg

Bei den beiden Angreifern handelt es sich um zwei 31- bzw. 35-jährige Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit, die in Waldkraiburg zu Hause sind. Sie wurden vorübergehend festgenommen, befinden sich aber bereits wieder auf freiem Fuß. Das 18-jährige Opfer trug bei dem Vorfall leichte Verletzungen davon.

Kripo such Zeugen

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Mühldorf in der Sache unter anderem wegen eines Raubdeliktes und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen: Wer hat am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr, im Bereich des Waldkraiburger Bahnhofs Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer hat den Vorfall beobachtet und kann hierzu Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 86 31) 36 73-0 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf zu melden.

