Rund ums Kondom: Mitmachaktion für Schüler zum Welt-Aids-Tag

Von: Helena Grillenberger

Wie man ein Kondom abrollt, lernten die Achtklässler bei einer Mitmachaktion zum Welt-Aids-Tag. © SRO

Etwa 38 Millionen Menschen weltweit leben mit HIV, 1,7 Millionen davon sind Kinder. Seit über 30 Jahren engagieren sich Menschen auf der ganzen Welt am 1. Dezember gemeinsam gegen das Virus. Auch vom Gesundheitsamt Ebersberg gab es gestern dazu eine Aktion.

Ebersberg – Drei Karten – rot, gelb und grün – hatten die Schüler bei der gestrigen Mitmachaktion zum Welt-Aids-Tag im Ebersberger Jugendzentrum zur Verfügung: Damit sollten sie bewerten, wie hoch die Ansteckungsgefahr mit HIV in bestimmten Situationen ist. Vor Corona seien da im Schnitt die richtigen Antworten gekommen, sagte Ingrid Middendorf von der Schwangerenberatung. Jetzt, nach drei Jahren, in denen jedem Niesenden nahezu artistisch ausgewichen wurde, „wird auch Anhusten und Anniesen von den Kindern wieder als kritisch eingestuft“.

Noch immer werden viele der rund 91 400 in Deutschland lebenden HIV-Infizierten diskriminiert; Experten schätzen, dass rund 9500 Deutsche gar nicht wissen, dass sie mit dem Virus infiziert sind. Zum Teil auch deshalb, weil die Stigmatisierung der Krankheit viele Menschen davon abhält, einen Test zu machen oder sich ärztlich behandeln zu lassen.

Fünf Stationen zum Mitmachen

Um ein Stück weit gegen die Vorurteile vorzugehen, gab es für die Achtklässler aus dem Landkreis fünf Stationen zum Thema HIV und mehr, die sie in Gruppen durchlaufen durften: Alles rund ums Kondom, wie wird HIV übertragen, eine Frage-Antwort Runde rund ums Thema HIV, die Enthemmung und verschobene Wahrnehmung durch Alkohol und Drogen sowie eine Pantomime-Station, bei der die Schüler Begriffe rund ums Thema Beziehung darstellen mussten.

„Sehr unterschiedliche Wissensstände“, attestierte Barbara Kraus vom Gesundheitsamt den Achtklässlern. Bei ihrer offenen Fragerunde mit den Jugendlichen ging es vor allem darum, den Achtklässlern eins mitzugeben: „Lieber Vorsorge als Nachsorge!“ Denn sterben, erklärte die Ärztin, muss man früher oder später leider nach wie vor an dem Virus. Wenn man es früh genug therapiert, kann man den Ausbruch der Krankheit jedoch weit nach hinten verschieben.

Neues Wissen der Schüler wurde am Schluss abgefragt

Was ist eigentlich HIV, was macht das Virus, wie wird es therapiert und wo, wann und wie testet man sich darauf, waren daher auch die Fragen, die Kraus mit den Achtklässlern erörterte. „Aber es gibt ja auch noch andere sexuell übertragbare Krankheiten“, erklärte sie. Die gerieten neben dem Thema HIV/Aids gerne mal in Vergessenheit. Gerade für Jugendliche, die noch in dem Alter sind, in dem sie sich beispielsweise gegen das HP-Virus impfen lassen können, sei das aber wichtig.

Was die Kinder gelernt haben, wurde am Ende der Aktion dann noch mal in großer Runde abgefragt: Die fünf Punkte, auf die man bei Kondomen achten muss, beispielsweise. „Richtige Größe, CE-Kennzeichnung, Ablaufdatum, richtige Lagerungstemperatur und unversehrte Verpackung“, zählten die Achtklässler brav auf. Zuvor hatten sie an einer Station noch üben können, wie ein Kondom richtig abgerollt wird. „Die Station fand ich am interessantesten“, erklärte eines der Mädchen im Anschluss, als sich die Jugendlichen frei zwischen den Stationen bewegen und noch einmal ausprobieren und Fragen stellen konnten.

Nach Corona endlich wieder Präsenz

Nach Corona sei man froh, die Aktion endlich wieder in Präsenz anbieten zu können, sagt Middendorf. „Und man merkt, dass Bedarf da ist“, meint sie. Dass mal jemand von außen kommt, der auch wieder geht. „Da trauen sich die Jugendlichen eher, andere, vielleicht auch peinliche, Fragen zu stellen als bei ihren Lehrern.“

Sorge vor Ansteckung? Beim Gesundheitsamt Ebersberg gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos und anonym auf HIV testen zu lassen. Nach einer Woche erhält man das Ergebnis und hat nach Wunsch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch.

