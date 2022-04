Legendäre Rockband vor einem Neustart

Von: Jörg Domke

Die Panzerknacker in ihrer aktuellen Formation. © privat

Wie alle Kunst- und Kulturschaffenden hatten es auch die legendären Panzerknacker mit einer Corona-Zwangspause zu tun. Nun steht bald ein Neustart an. Alle freuen sich schon auf den ersten Liveauftritt demnächst im Ebersberger Forst.

Landkreis – „Es läuft langsam wieder an“, sagt Mike Huber, der Gitarrist der „Panzerknacker“, denen man im Landkreis Ebersberg guten Gewissens längst auch das Attribut „legendär“ anheften könnte. Der Frontmann weiß ganz genau, dass er hiermit einen Satz zu Protokoll gibt, der in diesen Tagen, Wochen und Monaten nicht nur die besondere Situation seiner Band irgendwo zwischen anhaltender Pandemie und eskalierendem Ukrainekrieg beschreibt, sondern der auf viele andere Kunst- und Kulturschaffende hierzulande nahezu eins zu eins übertragbar wäre. Und ja: Es läuft in der Tat langsam wieder was an – auch in der lokalen Musikszene. Auf der Startseite der Gruppe unter www.die-pk.de blinkt und blitzt es daher gerade nicht zufällig. Samstag, der 14. Mai, ist so ein Datum, der eine Art Neubeginn markieren könnte. Dann stehen die „legendären“ Panzerknacker (mal wieder) live auf der Open-air-Bühne des Gasthauses St. Hubertus mitten im Ebersberger Forst, um ab 16 Uhr in die Saiten zu greifen und die Tasten zu drücken.

Neuer Bassist könnte der Sohn der Urgesteine sein

Es wird nicht, nach gewissermaßen erzwungener zweijähriger Coronapause, der erste Auftritt der Band seit dem ersten Lockdown im März 2020 sein, aber der erste wirklich öffentliche, sieht man einmal von dem einen oder anderen Termin privater und damit nicht öffentlicher Natur ab. Mike, der Gitarrenmann, ist mit Blick auf den Auftritt im Forst jedenfalls schon jetzt sichtlich gespannt: „Wir wissen nicht, ob die Leute nach so langer Zeit schon wieder zusammenkommen wollen oder ob noch immer die Sorge vorherrscht, man könne sich womöglich anstecken“. Der 14. Mai wird da möglich eine erste Antwort liefern.

Neu ist jedenfalls die Formation, nachdem inzwischen Bassist und Urgestein Sepp Osterloher gesundheitsbedingt aufhören musste und für ihn Michael Höcherl nachrückte. Der 33-jährige „Neue“ aus der Gemeinde Bruck beschreibt sich interessanterweise selber als jemand, der musikalisch gesehen 40 Jahre zu spät auf die Welt gekommen sei. Und der sich eher bei den Beatles, Eagles oder bei Pink Floyd angesiedelt sieht als bei den aktuellen Stars der Musikszene.

Band war in Sorge, die Lockdowns wirklich zu überstehen

Altersmäßig könnte Michi übrigens in der Tat Sohn einer der gestandenen Panzerknacker sein. Da passt es doch irgendwie ganz besonders gut, wenn er in seiner Online-Autobiografie auf der PK-Homepage gleich mal darauf hinweist, schon als kleiner Knirps zu den Auftritten seiner Panzerknacker mitgenommen worden zu sein. Und er stets den väterlichen Erzählungen gelauscht habe, der berichtete, wie Bands wie die Panzerknacker oder Seperation „vor allem die Damenwelt zwischen Urtelbach und Mississippi in Aufregung versetzt“ hatten.

Mike Huber sagt’s etwas nüchterner: „Michi tut uns gut“. Und das nun schon seit fast einen Jahr. Also vollständig in einer Zeit, in der die Spielpraxis vieler Bands, auch der Panzerknacker, zwangsläufig auf der Strecke bleiben musste, weil die regelmäßigen Auftritte ein- bis zweimal pro Woche einfach fehlten. Routine und die Feinheiten im Zusammenspiel, so Huber, entwickelten sich halt doch immer noch am besten live und im direkten Kontakt mit dem Publikum.

Komplett pausiert haben die Panzerknacker seit dem ersten Lockdown allerdings nie. Geprobt wurde jedoch bestenfalls minimal. Besonders in Erinnerung haften geblieben ist dem Huber Mike im November 2020 ein gemeinsames Online-Konzert mit der Band Ronny Nash and his Whiteline-Casanovas. Eine halbe Stunde spielte die eine Formation (die Panzerknacker mit dem Aushilfsbassisten Hans Bialas), eine halbe die andere; und das zwei Stunden lang. Huber: „Wir als Panzerknacker standen dabei beim Bichler Paul in Emmering auf der Bühne. Das war noch kurz bevor der Saal dann abgerissen wurde.“ Die Atmosphäre, ausschließlich vor der Kamera zu stehen und nicht vor einem Auditorium, sei aber schon ziemlich speziell gewesen, fügt er an. „Irgendwie steril wie bei Proben“, so der Haager.

Walter Schäfer legt Solo-Debütalbum vor

Um so mehr freut es den 71-Jährigen, dass das alles im Idealfall nun Geschichte ist. Michael Huber: „Walter (gemeint ist Keyboarder Walter Schäfer) und ich hatten zwischenzeitlich wirklich große Angst, ob die Panzerknacker die Coronasituation überstehen würden.“

Inzwischen müssen die beiden gestandenen Urmitglieder der Band diese Sorgen wohl nicht mehr teilen. Irgendwie geholfen hat ihnen dabei unter anderem auch ein von Schäfer komponierter Song im Winter 2021/22, der sich direkt mit Corona befasst und den Titel „Nie wieder Lockdown“ trägt. Auch wenn er inzwischen nicht mehr ganz brandaktuell ist, wie die Band auf ihrer Internetseite einräumt, so kann man ihn auf YouTube, Instagram oder Facebook noch immer anhören und anschauen. Erstmals öffentlich gespielt wurde er übrigens erst vor einigen Tagen bei einem privaten Termin in St. Wolfgang.

Walter Schäfer blieb derweil in der harten Pandemiephase künstlerisch wahrhaftig nicht untätig. Er hat vor schon über einem Jahr unter dem Titel „7 Leben“ ein Solo-Debütalbum vorgelegt. Sein Lied „Trost“ ist dem 2019 verstorbenen Schlagzeuger der Panzerknacker, Jürgen Roßmann, sowie einem krebskranken Freund gewidmet.

Am 14. Mai live im Biergarten von St. Hubertus

Eigene Stücke der Panzerknacker gibt es nur sehr wenige. Laut Huber seien es maximal 15 seit Bestehen der Band. Und die ist längst über 50 Jahre alt. Von ihren treuen Fans besonders wahrgenommen und geschätzt wurde die Rockgruppe stets, weil sie quasi auf Zuruf jeden halbwegs gängigen Rockklassiker wie auf Knopfdruck abrufen konnte. Da war, so Huber, bei den Liveterminen für eigenes Material oft nicht mehr viel Platz.

