Alles dabei: Fahrerflucht, Autobrand und Alkoholfahrt

Von: Jörg Domke

Ganz schön was zu tun hatten die Polizeibeamten im Dienstbereich Poing an diesem Wochenende. © dpa

Auf ein ereignisreiches Wochenende musste die Polizeiinspektion Poing zurückblicken. Im Fokus insbesondere Vorgänge in der Großgemeinde Vaterstetten, aber auch in Poing und Zorneding. Ein Überblick:

Landkreis - Bereits am Freitag ereignete sich in der Tiefgarage des Aldi-Marktes in Poing ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Eine 69-Jährige parkte nach Polizeiangaben ihren weißen Hyundai gegen 11.50 Uhr nahe der Einkaufswagen. Als sie gegen 12.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen ihren Hyundai gefahren sei musste. Es entstand dabei ein Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Vaterstetten: Mercedes brennt völlig aus

Ebenfalls am Freitag, gegen 20.15 Uhr, kam es in der Fasanenstraße in Vaterstetten zu einem Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr Vaterstetten hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle. Fahrzeuge und Häuser in direkter Nähe blieben unbeschädigt. Ein Mercedes brannte aber komplett aus. Die Brandursache konnte laut Poinger Polizei noch nicht eindeutig geklärt werden. Es werde jedoch von einem selbstentzündeten Motorbrand ausgegangen, heißt es im Bericht an die lokale Presse. Die Schadenshöhe konnte auch noch nicht abgeschätzt werden.

Parsdorf: Trunkenheitsfahrt gestoppt

Im Vaterstettener Ortsteil Parsdorf stoppte die Polizeibeamten am Samstag gegen 0.30 Uhr obendrein eine Trunkenheitsfahrt. Demnach befuhr ein junger Mann in einem Audi Q3 die Heimstettener Straße in Parsdorf und bog anschließend in die Gruber Straße ab. Beim Abbiegen wurde der Bordstein touchiert, weshalb der Fahrer in der Hergoldinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein deutlicher Alkoholgeruch konnte festgestellt werden, heißt es. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der 26-Jährige wurde für die Formalien und eine Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle Poing verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, sowie der Entzug des Führerscheins.

Vaterstetten: Unfallverursacher flüchtet

Im Laufe des Samstags ereignete sich zudem in der Gemeinde Vaterstetten ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Gegen 8.15 Uhr parkte eine 49-jährige Münchnerin ihren Citroen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Sparkasse Vaterstetten. Als sie abends zu ihren Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass nahezu die linke Fahrzeugseite zum Teil eingedellt und zerkratzt war. Vom Schadensverursacher fehlt bislang jede Spur. Am Auto der Münchnerin entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zorneding: Fall von Fahrerflucht liegt schon ein paar Tage zurück

Schon ein paar Tage länger zurück liegt ein weiterer Fall von Fahrerflucht. Die Poinger Dienststelle teilte ihn der Presse aber erst jetzt mit. Im Laufe des Wochenendes, und zwar zwischen dem 4. und 6. März, ereignete sich demnach auf dem Gelände des Penny Marktes in der Gemeinde Zorneding ein Verkehrsunfall, wobei ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen Tiefgaragenkasten fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Dies alles meldete der Verursacher weder dem Geschädigten noch der Polizei. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Rufnummer (0 81 21) 9917-0 zu melden. Das gilt auch für die anderen hier geschilderten Vorgänge.

