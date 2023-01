Alles im grünen Bereich: Club-Chef prophezeit Ende des Skifahrens

Von: Josef Ametsbichler

Der Skilift am Moosacher Tranzlberg am grünen Hang: Fürs Skifahren fehlt meist der Schnee. © Stefan Rossmann

Schneemangel: Die Skivereine aus dem Landkreis Ebersberg leiden an der Wetterkrise. Manche blicken wegen des Klimawandels düster in die Zukunft.

Landkreis – Grüne Wiesen, so weit das Auge reicht: An den drei Lifthängen im Landkreis Ebersberg war zuletzt an Skibetrieb nicht zu denken. Am Ebersberger Waldsportpark und am Moosacher Tranzlberg war nur Mitte Dezember ein paar Tage auf, als der Winter kurz an- und dann enttäuschte. In Glonn haben sie gar nicht aufgesperrt, trotz eigener Schneekanone. Der Aufwand hätte sich nicht rentiert, sagt Josef Axenböck, Liftwart und Vorstand des Wintersportvereins Glonn (WSV) in Personalunion.

Der Blick der Wintersportvereine im Landkreis geht also heuer, zum wärmsten Jahresanfang seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881, mehr denn je Richtung Berge. Doch auch dort ist vieles im grünen Bereich – was im Wintersport nichts Gutes verheißt. „Eher bescheiden“, nennt Stefan Kammermeier, Sportwart Alpin beim SC Falkenberg (Gemeinde Moosach) den Saisonauftakt.

Liftwart und WSV-Chef: Josef Axenböck, Glonn. © Stefan Rossmann

Selbst einige Gletscher hätten zum Saisonauftakt im Spätherbst nicht öffnen können. „Der war grün“, sagt er etwa über den Mölltaler in Kärnten. Ausgewichen sei der Club auf die Resterhöhe bei Kitzbühel. „Da wird der Druck dann höher“, sagt der SCF-Sportwart über wenig Platz für viele Wintersportbegeisterte. Teils trafen bayerische Ski-Tagesausflügler auf italienische – Alpen oben Mitte, wo es noch Schnee gibt.

Für die Sportler werden die Wege immer weiter

„Klar macht uns das Sorgen“, sagt Walied Nayebkhyll Abteilungsleiter Ski Alpin beim TSV Vaterstetten. Es sei schwieriger geworden, Strecken zum Trainieren zu bekommen. Und die Wege werden weiter – bis zu zwei Stunden Anfahrt: „Es geht“, sagt er tapfer. „Solche Winter gab es in der Vergangenheit auch. Wir hoffen, dass es trotz allem Ausnahmen sind.“ Doch auch der Vaterstettener sieht kommen, dass Skigebiete in niedrigeren Regionen vom Aus bedroht sind.

Wie die Kelchsau nahe Wörgl, einst Hausberg der Falkenberger, der zugesperrt hat. An ihrem Stützpunkt, dem Haasenhof in Hopfgarten blicken die Moosacher ins Grüne. „Ohne Beschneiung würde gar nichts gehen“, sagt Sportwart Kammermeier.

„Privat fahre ich heuer nicht mehr“

Das bestätigt Michaela Fischer vom Ski-Club Poing, die aus Söll mit ein bisschen schlechtem Umweltgewissen von „weißen Autobahnen“ als Pisten an grünen Berghängen berichtet. „Privat fahre ich heuer nicht mehr“, sagt sie – wegen der Enge auf den verbliebenen Pisten. Der Kursbetrieb sei aber weiterhin gut möglich und auch gut nachgefragt.

So sei es auch beim WSV Glonn, sagt Josef Axenböck. „Die Wettkämpfe laufen, die Zwergerlkurse sind ausgebucht: Die Leute wollen!“ Für den Landkreis Ebersberg laute seine Prognose aber, dass angesichts des Klimawandels ab 2025 gar kein Liftbetrieb mehr möglich sein werde – von einer Langlaufloipe ganz zu schweigen.

WSV-Chef sieht alpines Skikahren in Bedrängnis

Und auch das alpine Skifahren sieht der WSV-Chef in Bedrängnis: Für die normalen Skifahrer werde der Aufwand immer höher und der Genuss müsse einem den Preis noch wert sein. Die Begeisterten werde es immer geben, aber: „Bis 2030 ist ein Großteil der österreichischen Gletscher abgeschmolzen“, sagt Axenböck. „Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen: Es ist so.“ Der WSV hat wie viele Wintersportclubs reagiert und bietet im Glonners Stützpunkt mittlerweile Reha, Turnen, Basketball und Taekwondo an. „Irgendwann“, orakelt Axenböck, „werden die Leute vielleicht gar nicht mehr wissen, wofür das W in unserem WSV mal gestanden hat.“

