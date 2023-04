Feierstunde zum Wechsel an der Spitze des Amtsgerichts Ebersberg

Von: Helena Grillenberger

Benjamin Lenhart, Direktor des Amtsgerichts, wurde am Mittwoch auch offiziell in sein Amt eingeführt. © Rossmann

Dr. Benjamin Lenhart heißt der neue Direktor des Ebersberger Amtsgerichts. Am Mittwoch wurde er offiziell in seinem neuen Amt begrüßt.

Ebersberg – Auf dem Speicher des Nebengebäudes des Ebersberger Amtsgerichts versammelten sich am Mittwochvormittag Vertreter der Justiz und Politik zur Feierstunde. Der Grund: Wechsel an der Spitze: Bürgermeister Ulrich Proske, Bernt Münzenberg, Präsident des Landgerichts, Hans-Joachim Heßler, Präsident des Oberlandesgerichts, sowie Frank Gellhaus, stellvertretender Direktor des Amtsgerichts, kamen in dem 1820 erbauten Gebäude zusammen, um Christian Berg in den Ruhestand zu verabschieden und Benjamin Lenhart in seinem neuen Amt als Direktor des Amtsgerichts zu begrüßen.

Diese Stellung hat Lenhart zwar bereits seit September inne, die Anfang des Jahres angesetzte Begrüßungsfeier hatte jedoch abgesagt werden müssen: „Auch, wenn Sie der Meinung waren, ein kleiner Fahrradunfall mit frischer OP stört nicht“, meinte Heßler an den leidenschaftlichen Radfahrer gewandt.

Vorgänger hat sich um Digitalisierung bemüht

Sein Vorgänger Berg habe sich sehr um die Digitalisierung der bayerischen Justiz verdient gemacht, „es war ein harter Kampf“, erinnerte sich Heßler, aber der scheidende Direktor habe „da einen wichtigen Schritt gemacht.“ Auch in Ebersberg werde demnächst die E-Akte eingeführt.

Er sei zwar schon ein Jahr nicht mehr im Amt, könne sich aber noch gut an seine Zeit als Direktor erinnern, scherzte Berg. Die Arbeitsdualität, Richter und Leitungsposition, sei es gewesen, was seinen Beruf für ihn stets so attraktiv gemacht habe. „Es hat mir Spaß gemacht“, betonte er. Was geplante Sanierungen anging, habe er in seiner siebenjährigen Amtszeit jedoch zu viel mit dem Denkmalschutz zu kämpfen gehabt: „Wenn man es genau nimmt, ist in meiner Amtszeit nur die Renovierung der Toiletten im Hauptgebäude durchgeführt worden.“

Team getragen von Wohlwollen und Hilfsbereitschaft

Diese Aufgabe überlässt er seinem Nachfolger Lenhart, der direkt ankündigte, dass energetische Sanierungen des Gerichtsgebäudes anstehen. Doch er wurde auch persönlich: Das Team des Ebersberger Amtsgerichts sei getragen von Wohlwollen, Hilfsbereitschaft und Flexibilität, die beispiellos sei, erklärte er. Ein solches Zusammenarbeiten als Direktor vorzufinden, sei keine Selbstverständlichkeit – „als Direktor kann man da nur stolz drauf sein.“

