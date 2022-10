Mit 19 Jahren schon am Rande der Hoffnungslosigkeit

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Dem Alkohol verfallen ist ein 19-jähriger Mann, der jetzt vor dem Ebersberger Amtsgericht stand. © Jens Büttner/dpa

Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg sitzt auf der Anklagebank des Amtsgerichts. Angesichts seines Zustands und seiner Perspektive gerät die Anschuldigung, wegen der er sich zu verantworten hatte, in den Hintergrund.

Landkreis – Schlotternd saß ein junger Mann auf der Anklagebank des Ebersberger Amtsgerichts. Es lag nicht an seinem dünnen T-Shirt, dass er so sichtlich zitterte, dafür war es im Saal zu warm. „Sie sind schwer alkoholkrank“, hielt ein merklich besorgter Staatsanwalt dem Angeklagten vor.

Angeklagter: „Ich werde gar nicht mehr betrunken“

Der Arbeitslose räumte ein, dass er Entzugserscheinungen durchmache, weil er am Prozesstag noch keinen Alkohol getrunken habe. Zwei Flaschen Wodka über Tag seien sonst schon mal drin. „Ich werde davon gar nicht mehr betrunken“, sagte der Mann zum Entsetzen des Richters aus. Er saß vor dem Jugend-Schöffengericht. Der Mann aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg ist erst 19 Jahre alt.

Bei den verheerenden Begleitumständen geriet der eigentliche Anlass der Verhandlung fast ins Hintertreffen. Bei einem Familienstreit vor rund einem Jahr war laut übereinstimmenden Aussagen erst der Lebensgefährte der Mutter des Angeklagten auf diese losgegangen, dann hatte ihn wiederum der Sohn blutig geprügelt. Als die Polizei eintraf, stellte sie bei allen dreien Atemalkoholwerte von gut zwei Promille fest. Weil es mit seiner Anzeige gegen den Freund der Mutter aus seiner Sicht zu langsam ging, übersäte der junge Mann die beiden angerückten Polizeistreifen aus Poing und Ebersberg mit Schimpfwörtern. Zeitungspapier ist geduldig, doch die krassen Kraftausdrücke, die vor Gericht verlesen wurden, muss man ihm nicht zumuten.

Es folgte die Anzeige wegen Beleidigung. Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger ein Geständnis verlesen. Es tue ihm leid.

Tour durch bayerische Jugendhilfeeinrichtungen

Das machte es besser, aber nicht viel. Denn der 19-Jährige hat eine Vorgeschichte, fing mit dem schweren Trinken als Jugendlicher an. Sein leiblicher Vater und die Mutter hatten sich getrennt, der Sohn musste erst mehrfach umziehen und tourte dann durch verschiedene bayerische Jugendhilfeeinrichtungen, die allesamt an seinem aggressiven, regelverachtenden Wesen scheiterten. Und an seiner Trinkerei.

„Der Alkohol ist bei Ihnen die Wurzel allen Übels“, mahnte ihn Richter Frank Gellhaus zu einer stationären Therapie. Er wolle es ambulant versuchen, so der Angeklagte. „Ich brauche Sie nur anzuschauen: Ambulant können Sie vergessen“, lautete die Einschätzung des Staatsanwalts. Und der Richter ergänzte: „Sie sind doch gar nicht dazu in der Lage, das abzuarbeiten.“

„Mit erzieherischen Maßnahmen nicht mehr zu erreichen“

Seit seinem 15. Lebensjahr saß der Mann bereits dreimal vor Gericht – wegen Beleidigungen, Körperverletzung, Drogenhandel mit Marihuana fast im pfundweisen Bereich. Deswegen stand er frisch unter Bewährung, als er wieder mit der Polizei aneinandergeriet. Vernichtend fiel das Urteil des Jugendgerichtshelfers aus, der normalerweise jungen Leuten über Sozialstunden, Therapien und Erziehungsmaßnahmen eine Brücke baut, die ihnen die schlechten Einflüsse im Gefängnis und eine damit verbundene Abwärtsspirale ersparen sollen. Drogentests, Termine beim Bewährungshelfer, Gesprächsangebote – der junge Mann hatte alles sausen lassen. Schulden hat er auch. Wie viel, weiß er nicht. „Meiner Ansicht nach ist er mit erzieherischen Mitteln nicht mehr zu erreichen“, so der Jugendgerichtshelfer. Es seien weitere, massive Straftaten zu befürchten.

Richter Gellhaus und die beiden Schöffen folgten weitgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft und verurteilten den 19-Jährigen zu neun Monaten Haft – ohne Bewährung. „Sie haben sich aufgeführt wie eine offene Hose!“, hielt der Richter dem Mann vor. Der Staatsanwalt hatte zuvor argumentiert, der kalte Entzug in Haft könne den Leidensdruck so weit vergrößern, dass der Angeklagte sein Leben „wenigstens in Richtung der richtigen Richtung bekommt“. Ansonsten sei fraglich, „ob Sie bis Mitte 20 noch in Freiheit leben – oder überhaupt noch leben“. Eine geschlossene Alkoholtherapie könne das Gericht aber erst bei Freiheitsstrafen von über zwei Jahren anordnen – für Beleidigung nach Jugendstrafrecht stehe die aber nicht im Raum.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Der Einzige der Prozessbeteiligten, der sich gegen Gefängnis für den teilnahmslos wirkenden, bibbernden jungen Mann stemmte, war sein Verteidiger. Er hatte eine Bewährungsstrafe unter Auflage einer ambulanten Alkoholtherapie gefordert – und kündigte direkt nach dem Urteil an, wahrscheinlich in Berufung zu gehen. Am Rande des Prozesses sorgte das für die deftige Einschätzung jemandes, der Erfahrung in der Sache hat, und der über den Angeklagten und sein Aggressionsproblem unter Alkoholeinfluss sagte: „Wenn er sich nicht in Therapie begibt, wird er irgendwann jemanden totschlagen.“

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.