Vandalismus aus Langeweile: Milde Strafe für junge Einbrecher

Von: Helena Grillenberger

Ladungen im Ebersberger Amtsgericht © dpa

Sechs junge Einbrecher haben in Vaterstetten einen Kindergarten, zwei Schulen und das Vaterstettener Hallenbad mit Diebstahl und Chaos heimgesucht. Im folgenden Gerichtsprozess fielen die Strafen milde aus.

Vaterstetten – Voll war der Sitzungssaal II des Amtsgerichts Ebersberg am Dienstag. Auf der Anklagebank drängten sich sechs junge Männer, im Alter zwischen 23 und 17 Jahren, die sich wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung, Diebstahls und Hausfriedensbruchs verantworten mussten. In unterschiedlichen Konstellationen waren sie zwischen Januar und März 2020 mehrmals in den Vaterstettener Kindergarten, das Hallenbad, die Grund- und Mittelschule sowie das Gymnasium eingestiegen und hatten dort nichts als Verwüstung hinterlassen. Außerdem hatten sie zu diesen Gelegenheiten Flachbildschirme, einen Laptop sowie einen Beamer gestohlen.

Zunächst erklärte nur ein Teil der jungen Männer, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. „Ich würde mir gern ihre Einlassungen anhören“, erklärte Richter Dieter Kaltbeitzer daraufhin. Um die Tatbeteiligung einschätzen und danach eine Entscheidung fällen zu können. „Das muss hier heute nicht mit einer Verurteilung enden“, stellte er direkt klar.

Einer der Angeklagten hatte bereits bei der Polizei ausgesagt

Einer der sechs hatte bereits bei der Polizei ausgesagt: Kaltbeitzer bat ihn, seine Aussage zu wiederholen. Der 19-Jährige war an allen vier Tattagen dabei. Er erklärte, nur einen der Mitangeklagten schon vor den Taten gekannt zu haben, seit der Verhaftung habe er keinen von ihnen mehr gesehen. Während seiner Aussage, in der er einiges zugab, gleichzeitig aber auch betonte, mit den Diebstählen und den groberen Sachbeschädigungen nichts zu tun gehabt zu haben, schüttelten seine Kameraden immer wieder ungläubig den Kopf. Zu einer eigenen Aussage waren sie danach alle bereit.

Keiner der anderen fünf war an allen vier Tattagen dabei, ihre Aussagen deckten sich aber: ein Schrank, der die Treppe nach unten geworfen wurde, versprühte Feuerlöscher, Müll, Schwimmutensilien und ein Hochdruckreiniger, die allesamt im Schwimmbecken landeten, ein Beamer und eine Tafel die aus der Verankerung gerissen wurden, zerschlagene Spiegel... Die Liste der Zerstörung war lang.

Grund für den Einstieg: Langeweile im Lockdown

Ob das Ziel des Einstiegs die Zerstörung gewesen sei, wollte der Richter von den Angeklagten wissen. „Es war halt Corona, wo man nichts machen durfte“, meinte einer der jungen Männer. „Und da konnte man halt rein und hatte seine Ruhe.“

Richter Kaltbeitzer hielt sich schließlich an seine vorherige Aussage: Es gab keine Verurteilung, sondern das Verfahren wurde für alle sechs Angeklagten eingestellt. Zwei von ihnen müssen je fünf Tage soziale Dienste leisten, ein Angeklagter zwei Tage. Zwei Angeklagte haben eine Geldauflage in Höhe von 80 bzw. 200 Euro bekommen und einer der Angeklagten bekam wegen seiner prekären Finanzsituation eine Weisung zur Teilnahme an einem Schuldnerberatungsgespräch.

Und dann auch noch Hitler

Einer der jungen Männer musste sich zusätzlich wegen einer Ketten-SMS verantworten, die er in eine WhatsApp-Gruppe geschickt hatte: Das Foto eines Hakenkreuzes, gefolgt von dem Satz: „Du wurdest gehitlert.“ Darauf folgte eine Aneinanderreihung antisemitischer und ausländerfeindlicher Klischees, die binnen „88 Tagen“ eintreten würden, sollte die Nachricht nicht weitergeleitet werden.



Warum er es damals lustig gefunden habe, könne er heute nicht mehr sagen, erklärte der 17-Jährige, der nun fünf Tage soziale Dienste leisten muss.

