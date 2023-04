Anstieg der Immobilienpreise im Landkreis Ebersberg flacht ab

Von: Robert Langer

Teilen

Die Kreissparkasse vermeldet einen spürbaren Anstieg an zum Verkauf stehender Bestandsobjekte. © DPA

Der Anstieg der Immobilienpreise flacht ab. In den kommenden Jahren könnten die Preise sinken. Das besagt eine Studie der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg.

Landkreis - Die Daten wurden vom externen iib Dr. Hettenbach Institut (iib Institut) erhoben, einem laut Sparkasse unabhängigen Analysehaus mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt.

Zunächst einmal sei nicht von der Hand zu weisen, dass die Immobilienpreise über die vergangenen Jahre nur einen Weg kannten – nämlich nach oben, so die Kreissparkasse zur generellen Situation. Das niedrige Zinsniveau habe bis vor kurzem dafür gesorgt, dass Finanzierungen trotz hoher Preise meist noch gut realisierbar gewesen seien. „Inzwischen hat sich die Lage verändert“, so die Sparkasse. Aufgrund von Lieferengpässen, hoher Inflation, des aktuellen Kriegsgeschehens, der Energiekrise und der Leitzinsanpassungen der Notenbanken sei das Zinsniveau im letzten Jahr stark gestiegen.

Ausgangssituation für Bauherren und Käufer schwierig

Natürlich wüssten die meisten Kunden, dass hohe Immobilienpreise und steigende Zinsen eine Kombination seien, die nachdenklich stimme. Die Frage: „Kann man sich die eigene Immobilie noch leisten?“ Das bedeute, man müsse eine Veränderung immer einkalkulieren und sich bestenfalls langfristig gegen steigende Zinsen absichern, so der Rat der Sparkasse.

Denn die Ausgangssituation sei im Moment „deutlich schwieriger“, beschreibt Christina Schreiner die Situation. Die Baufinanzierungsberaterin hat im Immobiliencenter Ebersberg der Kreissparkasse tagtäglich mit diesem Thema zu tun. Die aktuelle Zurückhaltung vieler Bauinteressenten und ein spürbarer Anstieg an zum Verkauf stehenden Bestandsobjekten bringe derzeit etwas Bewegung in die Immobilienpreise. Zwar sei wohl nicht mit einem massiven Preisrückgang zu rechnen, aber die aktuelle Entwicklung eröffne neue Verhandlungsspielräume nach unten am hart umkämpften Immobilienmarkt – vor allem bei hochpreisigeren Objekten. Bei Neubauvorhaben seien trotz des Einbruchs in der Nachfrage kaum Preissenkungen zu erwarten. Denn die gestiegenen Kosten für Energie, Material und Personal würden Hausbaufirmen entsprechend einpreisen müssen.

Preise in Vaterstetten weiter extrem hoch

Die Situation ist nach den vorliegenden Zahlen durchaus unterschiedlich, sowohl für Häuser und Wohnungen als Kaufobjekt als auch für Mieten. Wenig erstaunlich: Die Immobilie-Preise in Vaterstetten sind weiter extrem hoch. Der Rückgang der Preisanstiege ist gering. Für die kommenden Jahre wird jedoch für Häuser eine Bewegung nach unter erwartet.

Das gilt ebenso für die aktuelle Situation in der Nachbargemeinde Zorneding. Hier ist jedoch bei Mietpreisen für Wohnungen im Vergleich der Jahre 2021 zu 2022 ein Plus zu verzeichnen. Eine ähnliche Entwicklung sehen die Experten für Forstinning. In Grafing hingegen ist die Preisentwicklung für Häuser weiter gestiegen, abhängig wie in allen anderen Gemeinden jedoch vom Baujahr, dem aktuellen Zustand und dem Zeitpunkt der Sanierung. Langfristig wird in Grafing aber ein Preisrückgang erwartet.

Langfrist-Prognose für Kirchseeon: Preise sinken

In Kirchseoon sinkt der Preisanstieg für Hauskäufe aktuell unter Berücksichtigung der Kriterien, der Preis für den Kauf von Wohnungen oder die Miete steigt. Langfristige Prognose für Häuser: sinkende Preise. In Zorneding ist die Mietpreissteigerung nach der Studie weiter im Plus.

Interessant: Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aßling kletterten die Preise für Wohnungen in der jüngsten Zeit weiter. In der VG Glonn liegen die Kaufpreise für Häuser im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis sehr weit oben in der Preisskala. Die Analyse der Sparkasse: „Die Verbandsgemeinde Glonn hat in den vergangenen Jahren einen extremen Preiszuwachs erlebt. Die aktuellen Preise stagnieren jedoch eher wieder.“ Der hohe Gesamtpreis ergebe sich auch durch die Dominanz großer Häuser.

Preisrückgang in Hohenlinden: 6,5 Prozent

Auffällig in der Statistik zudem: In Hohenlinden sollen die Preise für stark nachgefragte Immobilien (Häuser) etwas sinken. Ähnlich die Perspektive für Steinhöring. Die Erklärung der Sparkasse: „In Hohenlinden verzeichnen wir in der Preisentwicklung aktuell schon einen Rückgang von ca. 6,5 Prozent (Hauskauf). Wir gehen davon aus, dass die Preise auf das Niveau der Jahre 2019/2020 zurückfallen (ca. 4.400 Euro pro Quadratmeter).“

In der Gemeinde Steinhöring sei die Preisentwicklung bereits seit 2020 abgeflacht, wodurch die Preise nicht mehr so stark gestiegen seien, so die Sparkasse. „Auch hier nehmen wir an, dass die Preise auf das Niveau der Jahre 2019/2020 (ca. 4200 Euro pro Quadratmeter) zurückfallen.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.