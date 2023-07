60 Jahre Schulhaus: Zitate, die Anzing und die Welt prägen

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Schüler sangen fröhliche, teils auf die eigene Schule umgetextete Lieder. © Johannes Dziemballa

Die Gemeinde Anzing hat am Freitag den 60. Geburtstag des Grundschulgebäudes gefeiert. Mit viel Musik, Tanz, Spaß und einem neuen Logo. Und „der größten Tombola der Welt“.

Anzing – Zwei Zitate mit jeweils vier Worten haben das Jahr 1963 geprägt: „Ich bin ein Berliner“ des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy bei dessen Besuch in Berlin. Und: „Die Schule ist eröffnet“ in Anzing. Kennedy wurde nur wenige Monate nach seinem Berlinbesuch ermordet, das Anzinger Schulgebäude steht immer noch. Am gestrigen Freitag wurde der 60. Geburtstag des Schulhauses an der Gartenstraße gefeiert. Am Vormittag mit einem Festakt in der Turnhalle, am späten Nachmittag mit einem großen Sommerfest.



An Stellwänden waren historische Bilder aufgehängt. © Johannes Dziemballa

Schulunterricht gibt es in Anzing seit 1631, wie Ortsheimatpflegerin Ursula Niederreiter in ihrem Kurzvortrag beim Festakt berichtete. Im Laufe der Jahrhunderte wurde Anzing größer und die damaligen Schulräume wurden zu klein. Letztendlich wurde vor mehr als 60 Jahren mit dem Bau des damals neuen Schulhauses begonnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Das bekam vier Jahre später eine Turnhalle, in der sich am Freitagvormittag alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie ehemalige Lehrerinnen und Lehrer zum ersten Teil des Festtages trafen. Nach der Begrüßung durch Rektorin Kathrin Walter boten alle Klassen Musik, Gesang und Theater dar. Dazwischen gab es Reden von verschiedenen Ehrengästen, darunter der in Anzing lebende 1. Vizepräsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und Personalrat für Grund- und Mittelschulen im Landkreis Ebersberg, Gerd Nitschke, und Bürgermeisterin Kathrin Alte. Sie kündigte für das Sommerfest am späten Nachmittag nicht weniger als „die größte Tombola der Welt“ an.

Simone Narnhammer und Timo Lindemann präsentierten das neue Schullogo. © Johannes Dziemballa

Ebenfalls dabei waren Timo Lindemann und Simone Narnhammer vom Elternbeirat. Der Vorsitzende und seine Stellvertreterin hatten ein besonderes Geburtstagsgeschenk dabei: das neue Logo der Anzinger Grundschule. Das hatten im Vorfeld die Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe auf fünf verschiedenen Vorschlägen ausgewählt. Auf dem Logo ist ein Löwenkopf zu sehen, der für Anzing sowie für Mut und Stärke steht, außerdem grüne Blätter (Symbol für „Umwelt- und Klimaschule“) und zwei Kinder, die sich an den Händen halten.



Rektorin Kathrin Walter (hinten, li.) glücklich und zufrieden. © Johannes Dziemballa

Welches Zitat in Anzing wohl aus dem Jahr 2023 in Erinnerung bleiben wird? Vielleicht diese beiden: „Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen“ – aus dem Lied, das Mädchen und Buben aus der ersten Klasse beim Festakt gesungen haben. Und: „Ich bin stolz auf euch alle“ von Bürgermeisterin Kathrin Alte an alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Organisatoren des Festtages. Und der Bäckerei Rieger, die Grezen in Form einer 6 und einer 0 gebacken hatte. Im Gang zur Turnhalle konnten die Kinder sowie alle Besucher historische Bilder von der Schuleröffnung und historische Begleittexte dazu bestaunen. Inklusive Fotos vom ersten Schultag 1963.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.