Autobahnsanierung: Zwei Jahre Leidenszeit für den großen Wurf

Von: Jörg Domke

Gebaut bzw. saniert wurde auf der A 94 schon im vergangenen Jahr. 2023 und 2024 sind mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Dann gibt es den ganz großen Wurf. © dz

Das wird der große Wurf: Ab kommenden Februar gibt es bis 2024 gewaltige Bauarbeiten auf der A 94 zwischen Ostkreuz und Hohenlinden. Die Verkehrsteilnehmer haben mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Anzing/Landkreis – Temporäre Bauarbeiten gab es auf der A 94 im Bereich zwischen Hohenlinden und dem Kreuz München-Ost in den letzten Jahren mehrfach. Zuletzt im Frühjahr an den Anschlussstellen Forstinning, Markt Schwaben und Anzing, wo u.a. Beschleunigungsstreifen verlängert wurden. Oder erst unlängst im Oktober, um Vorbereitungen zu treffen für die im kommenden und übernächsten Jahr anstehenden Maßnahmen.

Der große Wurf sozusagen steht demnächst ins Haus. Die Rede ist von einer „grundhaften Erneuerung der Fahrbahn“ im besagten Autobahnabschnitt, der sich im Wesentlichen auf Ebersberger Kreisgebiet befindet. Der Hintergrund: „Die Fahrbahn der Bundesautobahn A 94 hat im Bereich zwischen Hohenlinden und dem Autobahnkreuz München-Ost das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und wird daher in den Jahren 2023 und 2024 erneuert“, wie es auf der Homepage www.autobahn.de heißt.

Bürgermeisterin Alte informiert bei der Bürgerversammlung in Anzing

Im Verlauf einer hybriden Bürgerversammlung in der Gemeinde Anzing dieser Tage stimmte Bürgermeister Kathrin Alte schon mal ein auf zwei (!) Jahre, in denen es die Anzinger, aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Nachbargemeinden im nördlichen Landkreis mit teils erheblichen Behinderungen und Einschränkungen zu tun bekommen werden.

Starke Nerven und viel Geduld wird ihnen in jedem Fall abverlangt werden, immerhin geht es darum, die alte Betonfahrbahn durch einen modernen und leiseren Asphaltbelag zu ersetzen. Damit während der Bauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen zwei Spuren zur Verfügung stehen können, erfolgt laut Gemeindeverwaltung die Erneuerung in einem ausgeklügelten System mit acht verschiedenen Hauptverkehrsführungen. Auch eine gewisse geistige Flexibilität wird also den Verkehrsteilnehmern im Landkreisnorden in 2023 und 2024 abverlangt werden.

Die eigentlichen Arbeiten sollen dem Vernehmen nach in zwei Abschnitten erfolgen. Im nächsten Jahr geht es zunächst um den Teil zwischen Hohenlinden und Markt Schwaben, im Jahr 2024 dann um den Abschnitt Markt Schwaben bis Ost-Kreuz.

Fahrbahnerneuerung auf dem gesamten Streckenabschnitt

Beginnen werden die Maßnahmen im kommenden Februar auf der Fahrbahn Richtung Passau. Im März und April soll die rechte Seite erneuert werden, im Mai und Juni dann gibt es eine neue Verkehrsführung und die Erneuerung der linken Seite.

Für Juli bis November 2023 nimmt man sich die Fahrtrichtung München vor.

Ende März/Anfang April wird es, so Alte in der Bürgerversammlung, eine Sperrung der Anschlussstelle Anzing in Fahrtrichtung Passau geben. Mitte August ist die Ausfahrt Anzing Richtung München nicht benutzbar. An den Einmündungen der Rampen von der Autobahn in die Staatsstraße 2081 wird eine temporäre Ampel aufgebaut.

Im übernächsten Jahr wird demnach die Erneuerung zwischen dem Anschluss Markt Schwaben (FTO) bis zum Autobahnkreuz in einem gleichen Schema fortgesetzt. Dann ist mit kurzzeitigen Teilsperrungen der Anschlussstelle Parsdorf zu rechnen. Am Autobahnkreuz Ost, wo sich die A 94 und die A 99 kreuzen, sollen während der Bauarbeiten alle Fahrbeziehungen geöffnet bleiben. Dazu sind aber umfangreiche Provisorien und wechselnde verkehrsführungen erforderlich, hieß es am Rande der Bürgerversammlung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.