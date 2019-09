Der große Tag des „Erbsenknedl“

Unter dem Künstlerpseudonym Erbsenknedl zeigte der 20-jährige Spengler im Festzelt sein boxerisches Können beim Anzinger Burschenboxen. Trotz eines gebrochenen Fingers.

Anzing - Er hat alles andere als einen entspannten, geruhsamen Samstag erlebt. Sebastian „Basti“ Erber spielte zuerst mit Anzings Bayernliga-Handballern gegen den HSC Coburg II als Kreisläufer, hinterher tauschte er das Harz an den Fingern gegen besonders gut gepolsterte Handschuhe aus. Der 1,88 Meter große Erber war bei der großen Feier zum 110-jährigen Jubiläum des Anzinger Burschenvereins eine Attraktion – als Lokalmatador gewann er bei der Gaudi zwei Kämpfe und wurde von gut 2800 Besuchern gefeiert.

Herr, Erber, Glückwunsch zu einem bemerkenswerten Samstag. Was machen Ihre Hände?

Sebastian Erber: Denen geht es gut (lacht). Das Lustige ist ja, dass ich mir am Donnerstag im Handballtraining noch den Mittelfinger der rechten Hand gebrochen habe.

Sie sind ja hart im Nehmen. Das hätte doch alle sportlichen Ambitionen begraben können.

Nein, ich wollte ja unbedingt spielen und auch boxen. Die Hand ist halt besonders gut eingetaped worden – fertig.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee mit dem Boxen gekommen?

(lacht) Ich bin halt kein ruhiger Geselle, das wissen die Anzinger Burschen. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Ich habe ja im Keller daheim einen Sandsack hängen, an dem ich regelmäßig boxe. Da musste ich für die Zusage nicht lange überlegen.

Hatten Sie denn keine Angst vor der Doppelbelastung, am Nachmittag Handball, abends Boxen. Beides ist ja körperlich extrem anstrengend.

+ Vollkontakt schon beim Handball: Kreisläufer Erber. © Stefan Roßmann Als ich zugesagt habe, stand der Spielplan fürs Handball noch nicht. Das war dann zuerst schon ein bisschen blöd, aber dann hat der Verein die Partie extra vorverlegt für mich – womit alle anderen handballer dann auch ins Festzelt gehen konnten. Angst hatte ich nicht wirklich, eher die Burschen, dass ich durch meinen gebrochenen Finger nicht boxen könnte.

Die Vorbereitung war auf alle Fälle professionell. Sie wurden in einer Erdinger Kickboxschule auf die Kämpfe gedrillt.

Ja, das hat viel Spaß gemacht. Sechs Mal waren wir dort und sind geschult und trainiert worden. Da habe ich schon viel Sparring gemacht, und es waren ja auch alle anderen Mitboxer dort, eine Mordsgaudi (lacht). Wir haben uns alle gut verstanden.

Da war sicherlich viel Neuland für sie dabei, oder?

Das Boxen ist wirklich eine andere Belastung, eine echt coole Erfahrung.

Wie kommt man denn bitte auf den Spitznamen „Erbsenknedl“?

Den hat man mir im Laufe der Zeit beim Handballverpasst, aus dem Nachnamen wurde Erbse.

Der erste Gegner war ein Hüne aus Neuching, der Sie zuerst getroffen und zum Torkeln gebracht. Wollten Sie in dem Moment nicht lieber aufgeben?

Nein, ich war nur a bisserl überrascht, dass er so um sich geschlagen hat. Beim Ausweichen hat er mich ja nur gestreift, aber du überlegst schon, was passiert, wenn er dich mit seinen 120 Kilo dennoch erwischt. Da war ich kurzzeitig überfordert, weil er nicht so technisch geboxt hat. Aber vor solch einer Kulisse und super Stimmung überlegt man nicht, das puscht unglaublich. Beim Handball bist du schon gewohnt das die Zuschauer einen anfeuern, aber nicht die Masse von 2500 Leuten.

Sie haben den 27 Kilo schwereren „Äl Radicalo“ (Max Gerlspeck) nach 90 Sekunden ausgeknockt und danach auch „Done“ (Anton Niedermeier) bezwungen.

Das war ein brutales Gefühl. Done hatte ja einen Minuspunkt, weil er mich zwei in die Seile geworfen hat. Da hatte ich früh den entscheidenden Vorsprung. Am Ende war das unbeschreiblich, kaum zu beschreiben. Die Leute sind regelrecht eskaliert und haben so laut gejubelt. Da habe ich erst gesehen, wie viele Anzinger im Zelt waren. Einfach super.

Wie war der Tag danach? Was tat nicht weh?

Wenig. Am schlimmsten war das Genick, die Muskulatur wird beim Handball nicht so stark beansprucht.

Wie oft sind Sie hinterher auf den Box-Event angesprochen worden?

Bei der Fahnenweihe und dem Festzug haben mich viele angesprochen, in der Abeit auch, mein Chef hat es in der Zeitung gelesen.

Was hat denn überhaupt Ihr Handball-Trainer Hubert Müller dazu gesagt, dass sie mit einer anderen Sportart „fremd“ gehen?

Er war anfangs nicht so begeistert, aber letztlich nun heilfroh, dass nix passiert ist. Er hatte zuerst wohl gemeint, dass es gegen professionelle Boxer geht. Aber die Angst konnte ich ihm vorher schon nehmen.

Und Ihre Eltern und Freunde?

Mein Vater war ziemlich entspannt, meine Mama eher weniger. Meine Freundin und Kumpels hatten schon auch Bedenken. Sie waren alle im Zeit und sind jetzt froh, dass es so gut ausgegangen ist.

Was schmerzt nun mehr: der Mittelfinger oder die unglückliche Niederlage mit den Löwen?

Die Niederlage im Handball, das war bitter mit dem Gegentor in den fünf nachgespielten Sekunden. Der Punkt hätte uns gut getan.

Können wir Sie bald wieder im Ring sehen?

Nein, glaube ich nicht. Ich überlege aber, ob ich nicht gelegentlich wieder zum Boxtraining fahre. Das hat schon Spaß gemacht.

Oder gibt es noch ausgefallenere Wünsche? Ultimate Fighting, Rugby oder Ninja Warrior, beispielsweise?

(lacht) Ich bin für alles offen.