Unfassbar:  Einbrecher öffnen Milchventil auf Bauernhof in Anzing

Die Täter sind nicht nur in einen Anzinger Bauernhof eingebrochen und haben Geld gestohlen. Sie haben auch die Ausbeute von drei Melkvorgängen zerstört.

Am Freitagabend wurde in den Melkstall eines Anzinger Bauernhofes eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich dabei über einen Nebeneingang Zugang zum Gebäude und gelangten so in den Büroraum des Landwirtes. Dort wurden 15 Euro Bargeld gestohlen, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Lebensmittel im Wert von 1300 Euro fließen in den Abfluss

Und dann das Unfassbare: Der oder die Täter öffneten das Ventil des Milchtanks! Dadurch floss der Inhalt von drei Melkvorgängen ab. Die Folge für den ansässigen Bauern: ein finanzieller Schaden in einer Höhe von ca. 1300 Euro.

Die Poinger Polizeiinspektion hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Durch die dortige Ermittlungsgruppe wurde außerdem eine Spurensicherung in dem Büroraum, der komplett durchwühlt wurde, durchgeführt.

Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der PI Poing unter (08121)9917-0 in Verbindung zu setzen.

Auch interessant: Nach Weihenstephan-Rückruf warnt auch „Bärenmarke“ vor Bakterien in der Milch