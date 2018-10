Anzing erhöht Hundesteuer

Ab 2019 wird die Hundesteuer in Anzing teurer: Statt 40 Euro müssen Zamperlbesitzer künftig 50 Euro im Jahr berappen.

50 Euro pro Jahr ab 2019

