Dieser Renault wurde Raub der Flammen - Polizei vermutet „fahrlässiges Handeln“

Von: Michael Acker

Dieser Renault Twingo brannte in der Anzinger Garage komplett aus. © Feuerwehr Poing

Ein in einer Garage in Anzing geparktes Auto ist aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Kripo ermittelt.

Anzing - Gegen 18.15 Uhr meldeten Anwohner am Mittwoch, 19. Oktober, über den Notruf eine weithin sichtbare Rauchsäule. Bei Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte befand sich eine Garage im Mozartring bereits in Vollbrand. Das teilte die Polizei einen Tag später mir.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand

Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 19 Uhr. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurden sowohl das Garagengebäude, als auch ein darin geparkter Pkw, ein Renault Twingo, völlig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags.

Kripo hat die Ermittlungen übernommen

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am Abend durch die Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen und dauern an. „Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer durch fahrlässiges Handeln ausgebrochen ist“, sagte ein Polizeisprecher.

Feuerwehren Anzing und Poing im Einsatz

„Der Brand selbst konnte relativ zügig gelöscht werden, allerdings musste anschließend noch das Dach geöffnet werden, um es auf Glutnester zu kontrollieren und diese abzulöschen“, teilt die Feuerwehr Anzing auf Facebook mit. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Rauch in die benachbarte Wohnungen gezogen war, wurden diese mittels eines Gasmessgeräts freigemessen. Abschließend sei noch das Fahrzeugwrack mit Hilfe eines Mehrzweckzugs aus der Garage gezogen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden, so die Feuerwehr Anzing, die von der Feuerwehr Poing unterstützt wurde.

