Mit über 3 Promille auf der A 94: Polizei staunt über Unfallfahrerin

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Viel zu viel getrunken hatte eine 52-Jährige, bevor sie bei Anzing einen Unfall baute © Alexander Heinl/dpa

Eine 52-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg hat unter gewaltiger Alkoholisierung einen Unfall gebaut. Angesichts der Umstände endete die Sache glimpflich.

Anzing/Forstinning - Alkoholgeruch und ein schwankender Gang fiel einer Poinger Polizeistreife schnell auf, als sie am frühen Mittwochabend, 29. November, zu einem Auffahrunfall an der Anzinger Ausfahrt der A 94 anrückte. Doch hinter dem Unfall steckte mehr: Die Verursacherin, eine 52-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg, hatte mehr als drei Promille im Blut - und zuvor eine gefährliche Irrfahrt hinter sich. Das meldet nun die Polizei Poing.

Wie die Beamten berichten, hatten Autofahrer schon vorher für den Bereich Forstinning einen Seat gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war. In der Folge sei die Frau gegen 18.40 Uhr bei Forstinning auf die Autobahn A 94 auf die A 94 eingebogen.

Mit 3 Promille auf der Autobahn: Unfallfahrerin beschädigt Verkehrszeichen

Das ging weitgehend glimpflich aus, bis sie laut den Beamten an der Anzinger Ausfahrt ein Hinweisschild überfuhr, sodass dieses verbogen wurde, und zwei Leitpfosten abräumte.

Anzing/Forstinning: Besorgte Anrufer alarmieren Polizei schon vor dem Unfall

Nachdem sie in Anzing die Autobahn verlassen hatte, wollte die Frau den Ermittlern zufolge auf die Staatsstraße 2081 einbiegen. An der Haltelinie übersah sie dabei einen bereits wartenden Nissan und fuhr ihm ins Heck. Angesichts der vorherigen Anrufe verunsicherter Autofahrer machte sich sofort eine Streife auf den Weg.

Die Fahrerin musste mit auf die Inspektion. Dort folgte eine ärztliche Blutentnahme und ihr Führerschein wurde sichergestellt. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von ca. 200 Euro, den Schaden an dem in Mitleidenschaft gezogenen Nissan schätzen die Poinger Beamten auf 1700 Euro. An dem Pkw der Unfallfahrerin sei ein Frontschaden von rund 1600 Euro entstanden.

Die Frau erwartet nun laut Polizei ein längerfristigen Führerscheinentzug sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.