Anzinger Kirchenglocke wird 100 - und einer kann’s beweisen

Von: Jörg Domke

Christian Mader bei der Reinigung der Schutzengelglocke. © jödo

In der Anzinger Chronik von 2012 ist vermerkt, dass die „Schutzengelglocke“ 1922 als Ersatz n angeschafft wurde. Das - und ein Zufallsfund – haben Christian Mader motiviert, genauer nachzuschauen.

Anzing – Beim Aufräumen kann man offenbar so einiges (wieder-)entdecken; daheim wie in einer Kirche oder einem Stadl. Neulich, wir berichteten ausführlich, waren es Namensschilder, die einst einmal Stammplätze in der örtlichen Pfarrkirche markierten. Im Pfarrstadl fand man bei Aufräumarbeiten unlängst jedoch einen weiteren Schatz. Eine Holztafel, auf der die Namen der fünf Anzinger Kirchenglocken vermerkt sind; samt den wichtigsten Daten dazu wie die Namen der Stifter, ihre Gewichte und ihr Alter.

„Viel zu schade, um es der Öffentlichkeit vorzuenthalten“, sagt Christian Mader. Der junge Mann, den wir heuer in der Heimatzeitung porträtierten, weil er seit 20 Jahren Ministrant ist, hat seit längerer Zeit auch ein tiefgehendes Interesse an allem Geschichtlichen rund um die katholische Pfarrgemeinde seines Heimatorts.

350 Kilo Schwergewicht

Besagte Holztafel ist inzwischen an einem der Gittertore innerhalb des Gotteshauses angebracht worden. Dort kann man deutlich lesen: Die Schutzengelglocke ist von der Pfarrgemeinde gestiftet worden, hat ein Gewicht von 350 Kilo - und stammt aus dem Jahr 1922.

So, wie es in einer kleinen, handlichen Broschüre zur Historie der Kirche beschrieben ist, aber auch in der zehn Jahre alten Orts-Chronik, die einst anlässlich der 1200-Jahr-Feier aufgelegt worden war. Dort aber ist auch vermerkt, dass die „Inschriften der Glocken sehr schwer lesbar“ seien, in einem sehr engen Kirchturm untergebracht auf einem Stahlgerüst hingen und nicht ganz einfach zugänglich seien.

Unbekannte Inschrift gefunden

Mader aber wollte es nun genauer wissen. Der Hinweis auf das runde Alter der Glocke motivierte ihn schließlich in den nun zu Ende gehenden Sommerferien, sich mit Erlaubnis der Pfarrleitung aufzumachen in den Glockenturm und die in der Tat über viele Jahre stark verschmutze Schutzengelglocke zu reinigen. Sie sei in einem guten Zustand, berichtet Augenzeuge Mader. Und zieht einen Zettel hervor, auf dem er die inzwischen wieder gut lesbare lateinische Inschrift notiert hatte: S. Angeli praesenti ivciter tutela clero populoque adeste. Frei übersetzt: „Heiliger Engel, stehe dem anwesenden Klerus und dem Volke beständig schützend zur Seite“. Die Schutzengelglocke, so heißt es, sei früher immerhin auch die Totenglocke für die Anzinger gewesen. Diese Inschrift, erzählt Mader, sei bislang nicht bekannt gewesen. Auch nicht, dass ein gewisser Herr Hamm aus Regensburg die Glocke gegossen habe.

Mader, der hauptberuflich im Landratsamt Erding arbeitet, hat aber im Zuge seiner Recherchen noch mehr erfahren. Im Pfarrstadl kam, ebenfalls erst neulich, unerwartet ein Bilderrahmen zum Vorschein, in dem 16 alte Schwarz-Weiß-Fotografieren hinter Glas eingelassen sind. Bilder, die in den Jahren 1949 und 1952 entstanden und Anzinger Glockenweihen zeigen. Es handelt sich um die anderen der insgesamt fünf Anzinger Glocken, die nach dem Weltkrieg nach und nach wieder angeschafft worden waren: Die Marienglocke, Josefglocke, Georgglocke und Elisabethglocke.

Was genau mit dem alten Holzrahmen und den über 70 Jahre alten Fotodokumenten passieren wird, ist noch nicht entschieden. Ginge es nach Christian Mader, sollte man aber auch dafür bald mal einen angemessenen Platz finden; vielleicht im Pfarrheim.

Vortrag über die Glocke am 9. Oktober

Wer noch mehr über die Anzinger Glockengeschichte erfahren möchte, der sollte sich den 9. Oktober vormerken. Dann wird Mader nach dem Gottesdienst ab etwa 11.30 Uhr im Pfarrheim einen Vortrag halten. Und dabei auch Fotos und kleine Filme von seinen Reinigungsarbeiten in den Ferien zeigen.

Soviel sei verraten: Besucher werden Augen- und Ohrenzeugen. Und erleben, dass Stahlgerüst und Kirchturm im vollen Betrieb aller fünf Glocken spürbar vibrieren.

