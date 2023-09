Alle schauten weg, sie nicht: Courage-Medaille für Schülerin (17)

Von: Armin Rösl

Ehrung: Virginia Ohlmann mit Innenminister Joachim Herrmann. © Balk/Ministerium

Sie griff ein, als jemand Hilfe brauchte: Virgina Ohlmann (17) aus Anzing bekam für ihre Rettungstat in Poing nun die bayerische Courage-Medaille.

Anzing/Poing/München - Virginia Ohlmann aus Anzing ist am Montag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann für ihre Zivilcourage ausgezeichnet worden. Die 17-jährige Schülerin der Dominik-Brunner-Realschule Poing eilte am 25. Januar am Poinger S-Bahnhof einem Mann zu Hilfe, der von einem anderen geschlagen wurde.

Virginia Ohlmann erhielt, wie weitere Personen aus Bayern, die „Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit“, kurz: „Courage-Medaille“.

