Endlich: Anzinger Angst-Übergang bekommt Probeampel

Anzinger Fußgänger können aufatmen. Vorerst zumindest. Der Übergang über die Högerstraße am Kirchenwirt/Kirche bekommt eine Probeampel.

Zum Besuch des Verkehrsministers Dr. Reichhart vor gut zwei Monaten in Anzing gibt es einen positiven Nachspann: „Wir bekommen wieder eine Probeampel am Übergang Kirchenwirt/Kirche“, schreibt die CSU Anzing. Dazu hatte man im Nachgang des Ministerbesuchs nochmals an den Parteifreund geschrieben. So kam auch ein Ortstermin zustande, an dem Straßenbauamt, Landratsamt und Polizei teilnahmen. Bürgermeister Franz Finauer hatte eingeladen. Die neue Ampel soll ab Ende September für ein halbes Jahr aufgestellt werden und die Frequentierung messen. Genau das hatte man vor Jahren schon mal an gleicher Stelle gemacht, damals aber zu wenige Benutzer gezählt. Erst im Juni bekam die Gemeinde Anzing ein Schreiben aus dem Landratsamt, in dem mitgeteilt wurde, dass man auf Grundlage der aktuellen Verkehrsdaten keine Chance für eine Probeampel in der Högerstraße sehe. Nun will man es noch einmal versuchen, heißt es.